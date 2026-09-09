Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/13 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, TINAZTEPE Mahalle/Köy, 312 Ada, 2 Parsel, 1 Nolu BB

Adresi :İzkent Mahallesi 1320 Sokak Burak Apartmanı No: 4, Zemin Kat Daire: 1Buca/İzmir

Yüzölçümü : 46.508,00 m2

Arsa Payı : 3/1641

İmar Durumu :Buca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün27/10/2025 tarih 128860 sayılı yazısında; "İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, L Blok 1 nolu taşınmaz; Suudi Fonu İşaretli Konut adalarında kalmaktadır. Emax=1.40, Hmax=15.80 dir. " Denilmektedir.

Kıymeti : 2.600.000,00 TLKDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler:

Beyan Taşınmaz Üzerinde Y. PLANI TARİHİ: 14/09/1992

Şerh Taşınmaz Üzerinde İhtiyati Tedbir: İZMİR 19. AİLE MAHKEMESİ'nin 10/07/2023 tarih 2023/481 ESAS sayılı MAHKEME

Müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama: 3. KİŞİLEREDEVRİNİN ÖNLENMESİ AMACIYLA İHTİYATİ TEDBİR KONULMUŞTUR.-) Tesis Tar:11/07/2023 Yev:28677 (İZMİR 19. AİLE MAHKEMESİ'NİN 13/01/2026 TARİH VE 2023/481 ESAS-2025/329 KARARI İLE İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİNİN SATIŞA ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ CEVABI DOSYAYA GELMİŞTİR.) Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 15:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 15:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.