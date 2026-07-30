Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/29 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/29 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, ADATEPE Mahalle/Köy, Bayramağa Mevkii, 28 Ada, 6 Parsel, 2. Kat, 8 Nolu Nolu Bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz

Adresi : Adatepe Mahallesi, 9 Sokak, No:12, Mehmet Beysun Apt. Kat: 2 Daire: 8 Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 83,96 m²

Arsa Payı : 1/10

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam, H:12,80m, 4 Kat yapılaşma koşullu Konut Alanında kaldığı? anlaşılmıştır.

Kıymeti : 2.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Yönetim Planı :05/06/2012

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.