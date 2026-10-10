1.450.000,00

1

Taşıt

35DOD18 plakalı, 2024 model, FORD FOCUS TITANIUM X 4K 1.5 ECOBLUE 115 8ATmarka/cins/tipli, SİYAH renkli, DİZEL yakıtlı, OTOMATİK vitesli, OTOMOBİLİN 126.129 Km olduğu tespit edilmiştir. Aracın Ruhsatı, Kontak Anahtarı ve Plakaları MEVCUTTUR. Kaportada küçük çizikler dışında herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Araç içinin genel durumunun iyi olduğu, temizlik ihtiyacı olduğu görülmüştür.Araç yerinde çalıştırılmış olup,aracın elektrik, motor ve mekanik aksamında belirgin bir problem olmadığı belirlenmiştir.Motorunun yerinde olduğu,Lastiklerin ömrünün % 50 Sini doldurduğu tespit edilmiştir. SBM (TRAMER) sorgulama sonucunda ;Ağır hasar kaydına rastlanmamıştır. SBM Trafik/Kasko poliçesi kapsamında geçmiş 3 adet hasar kaydı olduğu görülmüştür. (Hasar bilgilerine ilişkin Detaylar bilirkişi raporunda mevcuttur.)

(Aracın bulunduğu adres: TUĞRA OTOPARKYEDİEMİN DEPORUSU - Mustafa Kemal Mah. 254 Sok. No: 319/ZBuca / İZMİR)