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T.C.

İZMİR 22. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/826 Esas

DAVALI : DINARA MAGAMEDOVA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma tarihine kadar; "HMKnun 139/1.fık.uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yoklunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz diğer tarafın, muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, tebliğden 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ile 02/12/2026 günü saat:09.45'te ön inceleme duruşması için bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ile işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.