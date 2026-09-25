Örnek No:55*

T.C.

SELÇUK

İCRA DAİRESİ

2026/16 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/16 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İİzmir İl, Selçuk İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, 3020 Ada, 6 Parsel, 3. Kat 4 nolu mesken Nolu Bağımsız Bölüm Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre mesken vasfında taşınmazın tam hissesi.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Köyiçi Mevkii, 5036 Sokak No: 10 D.4 Selçuk / İZMİR

Yüzölçümü : 82 m2

Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 3.220.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: (İpoket/150-c şerhi tapu kaydı gibi)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 13:42

23/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.