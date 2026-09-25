Örnek No:55*

T.C.

SELÇUK

İCRA DAİRESİ

2025/20 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Selçuk İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, 3486 Ada, 5 Parsel, 3. KAT. 7 Nolu Bağımsız Bölüm Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre mesken vasfında taşınmazın borçluya ait tam hissesi.

Adresi : Zafer Mah. 3040 Sk. No : 15 İç Kapı No: 7 Selçuk / İZMİR

Yüzölçümü : 96 m2

Arsa Payı : 12/86

İmar Durumu :Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2021 tarih ve 97509404.301.05.53 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Selçuk Genel revizyon imar planında, B-4,(Bitişik 4 kat)konut alanındadır. Yan bahçe maksimum yapı yaklaşma mesafesi 0.00 metre, ön bahçe maksimum yapı yaklaşma mesafesi, 5.00 metre, arka bahçe maksimum yapı yaklaşma mesafesi 3,00 metredir. Subasman yüksekliği 1,20 metreyi geçemez. Ruhsat ve yapılaşma ile ilgili konularda 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve yönetmelikleri, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu geçerlidir. İfraz, tevhit, parselasyon kararı ve yapı ruhsatı, yapı kullanma izni gibi imar hizmetlerinde yetkili kurum Selçuk Belediyesidir.

Kıymeti : 3.307.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İpotek -150c şerhi (detay tapu kaydı gibi)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 14:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 14:53

3/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.