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SEFERİHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2025/281 EsasKARAR NO : 2026/175 KARAR TARİHİ: 29/04/2026

DAVALI : NENITA PURELTEHİ -19340224656-Lukas ve Maxima kızı 02/02/1963 Filipinler D.lu

Davacı HASAN PURELTEHİ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile

2-Davacının TMK’nın 166/1 kapsamındaki boşanma talebinin davalının kusurlu olduğu değerlendirilerek İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Kaptanpaşa Mh. Cilt No: 23 Hane No: 932 BSN: 2’de nüfusa kayıtlı Aziz ve Zeynep oğlu, İstanbul – 01.11.1966 doğumlu Hasan PURELTEHİ (TC.19355224146) ile aynı yer nüfusuna BSN: 8’de kayıtlı Lucas ve Maxima kızı, Bauan-Batangas/Filipinler – 02.02.1963 doğumlu NENITA PURELTEHİ’nin (TC.19340224656) TMK’nın 166/1 Maddesi gereğince BOŞANMALARINA

3-Karar kesinleştiğinde yeteri kadar suretin Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

4-Alınması gereken 732,00 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 615,40 TL harcın indirimi ile kalan 116,6 TL harcın DAVACIDAN tahsili ile hazineye gelir kaydına,

5-Davacı tarafça yapılan 615,40 TL başvuru harcı, 615,40 TL peşin harç, basın ilan gideri 79.598,40 TL, 45,00 posta masrafı olmak üzere toplam 79.643,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre hesaplanan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Artan gider avansı bulunduğu takdirde karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Mahkememizin bu kararına karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde (HMK 345/1) Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde incelenmek üzere tarafların istinaf kanun yoluna başvuru hakkı bulunduğuna dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/05/2026