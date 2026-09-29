Saatlik Hizmet, Konaklı annelerin hayatını kolaylaştırıyor Konak Belediyesi’nin annelerin hayatını kolaylaştıran Saatlik Hizmet’i Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi’nde devam ediyor. Yoğun ilgi gören hizmet sayesinde anneler Kemeraltı’nda işlerini rahatlıkla hallederken, çocuklar da güvenli ve eğlenceli bir ortamda vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Konak Belediyesi’nin Kemeraltı’nda yer alan Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi’nde geçtiğimiz yıl başlattığı Saatlik Hizmet, annelere rahat bir nefes aldırmaya devam ediyor. Anneler, küçük çocuklarını güvenle oyun evine bırakarak, Kemeraltı alışverişi, resmi kurum randevuları gibi işler için ihtiyaç duydukları zamanı Ayla Ökmen Oyun Evi sayesinde kazanıyor. Çocuklar ise güvenli oyun evi ortamında eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor.

Ön kayıt şartı yok

Saatlik Hizmet’ten hafta içi 09.00 - 16.30 saatleri arasında ön kayıt yaptırmaya gerek kalmadan yararlanılabiliyor. Ön kayıt şartı aranmaması, acil durumlarda çocuklarını bırakacak kimsesi olmayan anneler için büyük kolaylık sağlıyor. Anneler, iki saat boyunca gözleri arkada kalmadan çocuklarını oyun evine bırakabiliyor. Saatlik Hizmet hakkında 444 35 66 numaralı telefon üzerinden 2953 dahili hattı tuşlanarak detaylı bilgi alınabiliyor.

