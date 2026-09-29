Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun göreve gelir gelmez hizmete açtığı Psikososyal Destek Merkezi, Karataş’taki tarihi binasında, deneyimli psikologlarıyla Konaklılara destek olmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana ilçenin her bölgesinden Konaklıların hayatına dokunan merkezde 3 binin üzerinde görüşme yapıldı. 16 yaş üzerindeki, Konak’ta ikamet eden tüm vatandaşlara açık olan merkezde gizlilik esasına dayanarak birebir yapılan görüşmelerde, evlilik ve çift terapisinden travma ve yasa kadar, psikolojinin alanı olan pek çok konuda terapi hizmeti verildi. Randevu sistemiyle çalışan ve düzenli görüşmelerle destek sağlayan merkezden yararlanan Konaklılardan biri de Sibel Mete oldu. Babasının hastalık süreciyle birlikte destek ihtiyacı hisseden Mete, Psikososyal Destek Merkezi deneyimini paylaştı.

“Ücret ödemiyor olmanız büyük şans”

Desteğe ihtiyaç duyup adım atamayanlara umut dolu hikayesini anlatan Mete, arkadaşından duyarak başvurduğu merkezle tanışmasını şu sözlerle anlattı: “Herkesin hayatında zor süreçler oluyor. Ben de o dönemlerden birisindeydim. Yakın zamanda babamı kaybettim. Ve o süreçte sanırım olmak istediğim yerdeydim. Hemen aradım, randevu aldım. Sadece Konak’ta ikamet ediyor olmanız yeterli. Gerçekten güler yüzlü bir ekip var, hemen size destek oluyorlar. Yaklaşık bir senedir destek alıyorum ve bütün arkadaşlarıma önerdim. Burada bence önemli olan sürdürülebilir kılınması. Örneğin hastaneden randevu aldığınızda bir ikinciye aynı hekimi bulamıyorsunuz ya da iki hafta sonra randevu al dediklerinde bunu sağlayamayabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde ücret ödemiyor olmanız bence büyük bir şans. Nilüfer Başkanımıza sağladığı bu hizmet için gerçekten çok teşekkür ediyorum.”

Ulaşmak çok kolay

Randevu sistemiyle çalışan merkeze başvurular Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün (0232) 484 22 91 numaralı telefondan mesai saatleri içinde kabul ediliyor. Randevu oluşturulduktan sonra deneyimli psikolog eşliğindeki görüşmeler Akın Simav Mahallesi 269 Sokak’ta yer alan Psikososyal Destek Merkezi’nde yapılıyor. Tüm görüşmeler tam bir gizlilik içerisinde gerçekleştiriliyor.

