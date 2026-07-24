İZMİR DEFTERDARLIĞI

KEMERALTI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
0670937341 1*********2 ÇETİN ALTUN 2026032713ETR0000002 202201202212 3080 0,00 3080 416.127,86 MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR
0670937341 1*********2 ÇETİN ALTUN 2026032713ETR0000008 202201202203 3080 0,00 3080 416.127,86 MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR
0670937341 1*********2 ÇETİN ALTUN 2026032713ETR0000021 202201202201 3080 0,00 3080 178.133,48 MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR
0670937341 1*********2 ÇETİN ALTUN 2026032713ETR0000022 202202202202 3080 0,00 3080 128.292,41 MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR
0670937341 1*********2 ÇETİN ALTUN 2026032713ETR0000001 202101202112 3080 0,00 3080 980.202,74 MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR
0670937341 1*********2 ÇETİN ALTUN 2026032713ETR0000007 202110202112 3080 0,00 3080 914.555,22 MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR
0670937341 1*********2 ÇETİN ALTUN 2026032713ETR0000018 202110202110 3080 0,00 3080 113.168,63 MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR
0670937341 1*********2 ÇETİN ALTUN 2026032713ETR0000019 202111202111 3080 0,00 3080 326.271,66 MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR
0670937341 1*********2 ÇETİN ALTUN 2026032713ETR0000020 202112202112 3080 0,00 3080 219.039,47 MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR
3851913374 FEREVER42 TEKSTİL OTOMOTİV HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026062513ETX0000001 202306202306 0015 0015 168.858,00 3080 506.574,00 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
3851913374 FEREVER42 TEKSTİL OTOMOTİV HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026062513ETX0000002 202307202307 0015 0015 341.724,20 3080 1.025.172,60 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
3851913374 FEREVER42 TEKSTİL OTOMOTİV HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026062513ETX0000003 202308202308 0015 0015 266.638,96 3080 799.916,88 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
3851913374 FEREVER42 TEKSTİL OTOMOTİV HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026062513ETX0000004 202309202309 0015 0015 167.578,70 3080 502.736,10 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
3851913374 FEREVER42 TEKSTİL OTOMOTİV HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026062513ETX0000006 202304202306 0033 0033 191.738,72 3080 575.216,16 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
3851913374 FEREVER42 TEKSTİL OTOMOTİV HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026062513ETX0000007 202307202309 0033 0033 1.126.625,63 3080 3.379.876,89 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
3851913374 FEREVER42 TEKSTİL OTOMOTİV HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026062513ETX0000008 202301202312 0010 0010 1.322.340,01 3080 3.967.020,03 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
3931250841 GENÇ DERİ TEKSTİL AYAKKABI PEYZAJ İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 2026062313ETX0000011 202408202408 3074 0,00 3074 3.240.000,00 YENİGÜN MAH. 1313 SK. PAKOĞLU İŞ MERKEZİ 23 61 KONAK İZMİR
3931250841 GENÇ DERİ TEKSTİL AYAKKABI PEYZAJ İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 2026062313ETX0000012 202409202409 3074 0,00 3074 3.900.000,00 YENİGÜN MAH. 1313 SK. PAKOĞLU İŞ MERKEZİ 23 61 KONAK İZMİR
6201540416 METLAN İNŞAAT PEYZAJ TEKSTİL AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025112113ETd0000001 202301202312 0010 0010 12.327,64 3080 36.982,92 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
6201573981 MHM LOJİSTİK OTOMOTİV SOĞUTMA PLASTİK KALIP ELEKTRİK ELEKTRONİK ORM.ÜRN. SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 2026071313ETd0000002 202310202310 0015 0015 50.475,09 3080 151.425,27 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
6201573981 MHM LOJİSTİK OTOMOTİV SOĞUTMA PLASTİK KALIP ELEKTRİK ELEKTRONİK ORM.ÜRN. SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 2026071313ETd0000003 202311202311 0015 0015 53.507,57 3080 160.522,71 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
6201573981 MHM LOJİSTİK OTOMOTİV SOĞUTMA PLASTİK KALIP ELEKTRİK ELEKTRONİK ORM.ÜRN. SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 2026071313ETd0000004 202312202312 0015 0015 41.267,95 3080 123.803,85 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
6201573981 MHM LOJİSTİK OTOMOTİV SOĞUTMA PLASTİK KALIP ELEKTRİK ELEKTRONİK ORM.ÜRN. SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 2026071313ETd0000005 202307202309 0033 0033 11.558,05 3080 34.674,15 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
6201573981 MHM LOJİSTİK OTOMOTİV SOĞUTMA PLASTİK KALIP ELEKTRİK ELEKTRONİK ORM.ÜRN. SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 2026071313ETd0000006 202301202312 0010 0010 193.121,32 3080 579.363,96 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
6312050829 NEŞER HIRDAVAT İNŞAAT TESİSAT MALZEMELERİ VE OTO AKSESUARLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026062913ETd0000003 202510202512 0033 0033 0,00 3074 35.000,00 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
6312050829 NEŞER HIRDAVAT İNŞAAT TESİSAT MALZEMELERİ VE OTO AKSESUARLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026062913ETd0000004 202501202512 0010 0,00 3074 35.000,00 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
7291007952 PİER YAPI İNŞAAT PLASTİK ÜRÜNLERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİR 2026062213ETf0000012 202001202012 0010 0010 71.349,33 3080 214.047,99 HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BLV. ANKARA İŞ MERKEZİ 168 /1 73 KONAK İZMİR
7291007952 PİER YAPI İNŞAAT PLASTİK ÜRÜNLERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİR 2026062213ETf0000013 202004202006 0033 0033 40.988,69 3080 122.966,07 HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BLV. ANKARA İŞ MERKEZİ 168 /1 73 KONAK İZMİR
7291007952 PİER YAPI İNŞAAT PLASTİK ÜRÜNLERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİR 2026062213ETf0000014 202001202003 0033 0033 30.360,64 3080 91.081,92 HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BLV. ANKARA İŞ MERKEZİ 168 /1 73 KONAK İZMİR
7291007952 PİER YAPI İNŞAAT PLASTİK ÜRÜNLERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİR 2026062213ETf0000015 202006202006 0015 0015 14.186,09 3080 42.558,27 HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BLV. ANKARA İŞ MERKEZİ 168 /1 73 KONAK İZMİR
7291007952 PİER YAPI İNŞAAT PLASTİK ÜRÜNLERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİR 2026062213ETf0000016 202005202005 0015 0015 10.175,18 3080 30.525,54 HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BLV. ANKARA İŞ MERKEZİ 168 /1 73 KONAK İZMİR
7291248362 PİER ANİMASYON ORGANİZASYON TURİZM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 2026071313ETf0000024 202304202304 0015 0015 11.609,59 3080 34.828,77 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
7291248362 PİER ANİMASYON ORGANİZASYON TURİZM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 2026071313ETf0000025 202305202305 0015 0015 36.843,63 3080 110.530,89 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
7291248362 PİER ANİMASYON ORGANİZASYON TURİZM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 2026071313ETf0000026 202306202306 0015 0015 17.410,53 3080 52.231,59 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
7291248362 PİER ANİMASYON ORGANİZASYON TURİZM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 2026071313ETf0000028 202304202306 0033 0033 73.181,95 3080 219.545,85 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
7291248362 PİER ANİMASYON ORGANİZASYON TURİZM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 2026071313ETf0000029 202301202312 0010 0010 99.058,64 3080 297.175,92 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
7352057933 RMÇ ORGANİZASYON TANITIM MEDİKAL GIDA TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ 2026051813ETf0000005 202601202612 3074 0,00 3074 35.000,00 KONAK MAH. DR. FAİK MUHİTTİN ADAM CAD. HACI İBRAHİM AĞA VAKFI İŞHANI 56 102 KONAK İZMİR
7811077497 SP POLAT ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKSTİL İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ 2026062413ETf0000012 202312202312 0015 0015 27.842,03 3080 83.526,09 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
7811077497 SP POLAT ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKSTİL İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ 2026062413ETf0000013 202301202312 0010 0010 34.802,54 3080 104.407,62 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR
#ilangovtr Basın No ILN02515827