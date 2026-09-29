ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

2027 YILI SERBEST PİYASADAN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK SERTİFİKALI ELEKTRİK ENERJİSİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1829230

1- İdarenin 1.1. Adı : ELEKTRİK SU HAVAGAZI OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIM İHALELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Zafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı No:2 35410 GAZİEMİR/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02322935603 - 2322935616 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 21.10.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : ESHOT Genel Müdürlüğü Fuar İzmir 4. Kat A Kısım İhale Salonu/Zafer Mah. 840. Sok. Fuar Alanı No:2 35410 Gaziemir / İzmir

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2027 YILI SERBEST PİYASADAN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK SERTİFİKALI ELEKTRİK ENERJİSİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 2.330.000 kWh OG (Orta Gerilim) Tek Terimli Sanayi,1.212.000 kWh AG (Alçak Gerilim) Tek Terimli Sanayi,426.000 kWh OG (Orta Gerilim) Tek Terimli Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer,608.000 kWh AG (Alçak Gerilim) Tek Terimli Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer/Yüksek Tüketim,213.000 kWh AG (Alçak Gerilim) Tek Terimli Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü İle Diğer (30 kWh/gün ve altı),45.000 kWh AG (Alçak Gerilim) Tek Terimli Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün Üstü) Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Alım Teknik Şartnamede belirtilen tesisat numaralı bina ve tesisler için yapılacaktır. 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşin başlangıç tarihi: 01/01/2027 - İşin bitiş tarihi: 31/12/2027 İşin süresi 12 aydır. Kısmi teslimat yapılabilir. 3.5. İşe başlama tarihi : İşin başlangıç tarihi: 01/01/2027 - İşin bitiş tarihi: 31/12/2027

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: EPDK Lisans Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

