Son Mühür- CHP İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Av. Murat Bakan, Antalya’nın Kaş ilçesinde yaşanan ve bir polis memurunun yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin sert bir açıklama yaparak konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Olay, MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak ve beraberindeki kişilerin, iş yeri önünde alkol alarak çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekibine mukavemette bulunmasıyla gerçekleşti. İddialara göre, Kolak'ın bir polis memuruna yumruk atması sonucu memurun çenesi kırıldı ve yüzüne dikiş atılması gerekti.

Olay karşısında Bakanlık sessizliği tepki çekti

Milletvekili Bakan, yaşanan bu ciddi adli vakaya rağmen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ve ilgili Emniyet birimlerinin sessiz kalmasını eleştirdi. Bakan, “Herkes bu konuyu konuşuyor; sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda gündem oluyor. Fakat bir kişi suskunluğunu koruyor. Kim olduğunu biliyor musunuz? Ali Yerlikaya! Herkeste bir ses var, Ali Yerlikaya’da ses yok,” diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP’li Bakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın diğer tartışmalı atama kararnameleri ve valilik süreçleri hakkında kamuoyunda eleştirilere maruz kalırken, asıl görevi olan kendi emniyet personeline yönelik bu tür bir saldırı karşısında sessiz kalmasının manidar olduğunu belirtti. Bakan, "Polise saldıran, kendi memuruna şiddet uygulayan bir siyasi figürle ilgili ne Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, ne Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden ne de İçişleri Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama gelmemesi kabul edilemez,” ifadelerini kullandı.

CHP’li Bakan’dan Yerlikaya’ya cevap bekleyen sorular

Murat Bakan, konunun önemine binaen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle TBMM’ye bir soru önergesi sundu. Polislerin sahipsiz olmadığını vurgulayan Bakan, “Karıncanın kardeşi var, polisin kardeşi var, o da biziz” diyerek emniyet teşkilatına destek mesajı verdi.

Bakan’ın önergesi, olayın tüm detaylarının açıklanmasını talep ederken, özellikle siyasi nüfuz sahibi kişilere uygulanan hukuki sürecin şeffaflığını sorguluyor. Bakan, Ali Yerlikaya’ya şu kritik soruları yöneltti:

İhbar üzerine göreve giden polis ekibi ile MHP Kaş İlçe Başkanı şahıs ve beraberindekiler arasında tam olarak neler yaşanmıştır? Olayın tutanak altına alınan detayları nelerdir?

Görev başındaki polislere yönelik uygulanan şiddetin boyutu dikkate alındığında, siyasi nüfuz sahibi bu şahıs ve arkadaşları hakkında hangi adli ve idari işlemler uygulanmıştır?

Olay yargıya intikal ettirildiğinde, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, kurumsal olarak personeline sahip çıkarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuş mudur?

Olay yerinde görevli polis ekibi hakkında herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır? Yapılmış ise bunun gerekçesi nedir?

Siyasi kimliği bulunan kişilerin kolluk kuvvetlerine yönelik bu tür fiilleri karşısında İçişleri Bakanlığı’nın genel ve kurumsal tutumu nedir?

Son beş yıl içerisinde, kamu görevlilerine veya kolluk personeline siyasi parti yöneticileri tarafından uygulanan fiziksel şiddet vakası sayısı kaçtır?

CHP’li Bakan, kamuoyunun ve emniyet teşkilatının bu sorulara net ve tatmin edici cevaplar beklediğini belirtti.