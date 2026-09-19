ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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Aşağıda taşınmaz bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’unun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının P bendi gereği KDV’den istisnadır. 01.07.2026 tarih ve 33297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Madde 15 gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na Ek madde olarak eklenen satış ihalesi üzerinde kalan istekli satış bedelini peşin veya taksitle ödeyebilecektir. Satış ihalesi üzerinde kalan istekli, taksitle ödemeyi talep etmesi durumunda, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içinde satış bedelinin %25’i peşin ve geri kalan bedel üç eşit taksitte olmak şartıyla peşin ödemeyi takip eden 45’er gün arayla ödeyebilir. Kalan taksit miktarları ödeme tarihine göre kanuni faiz ile birlikte ödenecektir. Tüm taksit ve ödemeler tamamlandığında Tapu ferağı verilecektir. İhale Çeşme Belediyesi Meclis Salonunda (İnönü Mahallesi, 2001 Sokak, No:2 Çeşme/İzmir) adresinde İhale komisyonu (Encümen) huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak için isteklilerin en geç ihale gün ve saatine kadar İsteklinin kimliği, İkametgah belgesi, tebligat için adres beyanı, Belediyemizden alınmış borcu yoktur yazısı, Geçici Teminat makbuzu, İhaleye katılacak tüzel kişi ise; ihaleye tüzel kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği, İstekli adına vekaleten katılınıyor ise vekaletnamesi, İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ile birlikte Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır. Aksi halde istekli ihaleye kabul edilmeyecektir. İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 10.000,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.

Vakıf Bankası Çeşme Hesap No: TR 25 0001 5001 5800 7293 7613 29

İlanen duyurulur.

Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Niteliği İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi ve Saati İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, Dikencik Mevkii

3647

13

587,00 m2

Arsa Konut Alanı Ayrık

Taks :0.20

Kaks:0.40

2b.b. 30.500.000,00TL 915.000,00 TL

28.09.2026

Saat:14:30 İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, Dikencik Mevkii

3647 14

630,00 m2

Arsa Konut Alanı Ayrık

Taks :0.20

Kaks:0.40

2b.b.

32.000.000,00TL

960.000,00 TL



28.09.2026

Saat:14:45 İzmir İli, Çeşme İlçesi, Reisdere Mahallesi, Demirci Mevkii



4002

2



550,00 m2



Arsa Konut Alanı Ayrık

Taks :0.20

Kaks:0.40

2b.b.

22.500.000,00TL

675.000,00 TL





28.09.2026

Saat:15:00

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Sakarya Mahallesi , Kalkandere Mevkii

6957

4

658,00 m2

Arsa KonutAlanı Ayrık

Taks :0.20

Kaks:0.40

2 b.b

26.000.000,00TL

780.000,00 TL



28.09.2026

Saat:15:15 İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi, Punta Mevkii

7746

4

726,00 m2

Arsa Konut Alanı Ayrık

Taks :0.20

Kaks:0.40

2 b.b

35.000.000,00TL

1.050.000,00TL



28.09.2026

Saat:15:30