Bornova’da kamusal düzenini bozana geçit yok Bornova Belediyesi; kent düzenini bozan, çevre sağlığını tehdit eden ve doğayı katleden unsurlara karşı ilçenin dört bir yanında, merkezden kırsala uzanan dev bir temizlik ve denetim seferberliği başlattı. Bir yandan yol ve kaldırımlarına kaçak olarak atılan moloz ve inşaat atıklarına karşı kameralı denetim başlatılırken diğer yandan da kaçak tabelalara ve kaldırım işgallerine karşı sert önlemler alındı.

Kent yaşamının düzenli, güvenli, estetik ve herkes için erişilebilir olması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Bornova Belediyesi, kamusal alanların korunması ve çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında geniş çaplı çalışma başlattı.

Daha turistik olan Çiçekliköy ve Yakaköy başta olmak üzere Bornova genelinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarda; yaya yollarını işgal eden masa sandalyeler ile reklam materyalleri sökülürken; doğaya acımasızca dökülen kaçak molozlara karşı adeta savaş ilan edildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin bizzat sahaya inerek gece yarısı ve şafat vakti yönettiği operasyonlar, Bornova’da kuralsızlığa ve görsel kirliliğe geçit verilmeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu.

Merkezden kırsala görsel kirlilik operasyonu: Turizm merkezleri nefes alıyor

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki çalışmaların yanı sıra Bornova’nın en popüler kırsal turizm merkezleri olan Çiçekliköy ve Yakaköy’de de geniş kapsamlı bir çevre düzenleme operasyonuna imza attı. Özellikle hafta sonları yoğun ziyaretçi akınına uğrayan, restoran, kahvaltı salonu ve kır düğünü mekanlarının yer aldığı bu aks üzerinde görsel kirlilik yaratan tüm unsurlar ortadan kaldırıldı. Yol kenarlarına, yeşil alanlardaki ağaçlara ve elektrik direklerine usulsüz şekilde asılan kaçak tabela ve reklam afişleri tek tek söküldü.

Kaldırımlar yayaların!

Zabıta ekiplerinin bir diğer yoğun mesaisi ise Yeşilova ve Çamdibi bölgelerinde yaya ve araç güvenliğini tehdit eden işgallere yönelik oldu. Esnaf ve şahıslar tarafından yol ile kaldırımlara usulsüz şekilde konulan afişler, reklam tabelaları, şemsiyeler, oto lastikleri ve kamu arazilerine bırakılan sahipsiz eşyalar ekiplerce toplandı. Yayaların yürüyüş konforunu bozan usulsüz zemin kaplamaları iş makineleriyle sökülürken, kamuya ait alanlara kurallara aykırı biçimde yerleştirilen konteynerlerin kaldırılması için de sahiplerine kesin süreler tanındı.

Yeni işletmelere sıkı takip: Ruhsat ve işgaliye denetimi

Bornova Belediyesi, sahada düzeni korurken ticari disiplini sağlamayı da ihmal etmiyor. Çiçekliköy ve Yakaköy başta olmak üzere ilçe genelinde yeni açılan çok sayıda ticari işletme mercek altına alındı. Kahvaltı salonları ve kır düğünü alanları başta olmak üzere işletmelerin mevzuata uygunluğu, belirlenen işgaliye sınırları ve ruhsat durumları zabıta ekiplerince titizlikle kontrol edildi. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren yapılara yasal işlemler uygulandı.

3 günlük büyük seferberlik: Tüm kamyonlar moloz temizliğine ayrıldı

İlçenin doğal yapısını ve çevre sağlığını tehdit eden kaçak moloz dökümlerini kökten kazımak amacıyla Işıkkent ve Evka-3 bölgelerinde dev bir lojistik hamle başlatıldı. Belediye bünyesindeki tüm rutin saha çalışmaları 3 gün boyunca askıya alındı; yol, park, bahçe ve temizlik işlerinde görev yapan bütün belediye kamyonları tamamen kaçak molozların toplanması için sahaya sürüldü. Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi ve hurdacılar bölgesi çevresinde yılların birikimi olan sanayi atıkları ile çevre ilçelerden kaçak getirilen çöpler büyük bir operasyonla temizlenmeye başlandı.

Çevre suçlularına dijital barikat: 7/24 gece nöbeti ve kameralı takip

Kaçak döküm yapan şahıs ve firmaları suçüstü yakalamak için Bornova’da teknolojik takip dönemi de resmen hayata geçti. Zabıta ekiplerinin kritik noktalarda 7/24 esasıyla tuttuğu gece nöbetlerine, yüksek çözünürlüklü güvenlik kameraları entegre edildi. Boş alanlar, yol kenarları ve ormanlık araziler anlık olarak izlenmeye başlanırken, çevreye zarar verenlerin en ağır cezai yaptırımlarla karşılaşacağı bildirildi.

15 Ekim’den sonra yeni dönem: Sanayi atıkları yerinde bertaraf edilecek

Işıkkent bölgesinde ayakkabı atıklarını esnafın kapısından toplayarak önemli bir çevre başarısı elde eden Bornova Belediyesi, uygulamayı tüm üreticilere yayıyor. 15 Ekim itibarıyla devreye alınacak yeni modern tesis sayesinde, sanayi ve üretim atıkları doğrudan kaynağından toplanarak yerinde bertaraf edilecek ve atıkların doğaya sızmasının önüne tamamen geçilmiş olacak.

“Göz yummayacağız!"

Çalışmaları baştan sona bizzat sevk ve idare eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hem kaldırım işgalleri hem de kaçak moloz kirliliğiyle ilgili net mesajlar verdi. Bornova'da ortak yaşam kültürünü oturtmakta kararlı olduklarını söyleyen Başkan Eşki, "Çiçekliköy ve Yakaköy bizim göz bebeğimiz, Bornova’nın dünyaya açılan yeşil pencereleridir. Bu bölgelerimizde ticari faaliyetlerin canlanması bizleri mutlu ediyor ancak hiç kimsenin doğayı kirletmesine, usulsüz tabelalarla görsel kirlilik yaratmasına göz yumamayız. Kent estetiğini korumak zorundayız. Yol kenarlarına, boş arazilere tonlarca moloz dökmek ise bu kenti ve geleceğimizi katletmektir; bu yapılanlar çok açık bir şekilde büyük bir çevre ve insanlık suçudur! Bu temizlik operasyonu bizlere büyük bir maliyet ve mesai kaybı yaşatıyor, diğer projelerimizi ertelememize neden oluyor. Aynı durum kaldırım ve yollarımız için de geçerli. Bornova’da kaldırımlar yayalarındır, yollar hepimizindir. Esnafımızın ticaretini önemsiyoruz ancak bir kişinin kullanım alanı, bir başka vatandaşımızın, engellilerimizin, annelerimizin geçiş hakkını engelleyemez. Amacımız ceza kesmek değil; kurallara uyulan, temiz, düzenli ve herkes için erişilebilir bir Bornova oluşturmaktır" diye konuştu.

“Bize ihbar edin”

Vatandaşlara da ortak yaşam bilinci üzerinden tarihi bir çağrıda bulunan Başkan Eşki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belediyenin görevleri kadar vatandaşlarımızın da bu kente karşı sorumlulukları ve ödevleri var. Biz teknolojik imkanlarımızla, kameralarımızla ve zabıtamızla 7/24 görev başındayız. Ancak bu sorunu el ele vererek, toplumsal bir dayanışmayla kalıcı olarak çözebiliriz. Tüm hemşehrilerimden rica ediyorum; kaçak moloz döküldüğünü veya kamusal alanların gasp edildiğini gördüğünüz an, lütfen 0530 157 19 19 numaralı özel ihbar hattımıza anında bildirin. Kentimizin temiz ve yeşil geleceğine hep birlikte sahip çıkalım"