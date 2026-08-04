BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

2026 Yılı Biyomedikal Tüketim Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1408765

1- İdarenin 1.1. Adı : İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : 6178/2 sk. No:3 Demirköprü Mh. KARŞIYAKA/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02324443543 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 14.08.2026 - 14:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Karşıyaka Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2026 Yılı Biyomedikal Tüketim Malzemesi Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 13 Kalem

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Biyomedikal Depo Birimi 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinde işe başlanacak olup, sözleşmenin süresi 31.12.2026 tarihine kadardır. Malzemelerin idarenin yazılı siparişine müteakip 10 gün içinde kurumumuzun biyomedikal sarf deposuna teslim edilmesi zorunludur. Sözleşme bitim süresine kadar siparişler peyderpey çekilmiş olacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Kapsam Dışı Yazılı Beyanı

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

UBB/ÜTS Kayıt Belgesi

Yerli Malı Belgesi 4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanmasına ilişkin belge: Ürünlerin Son Kullanım Tarihi 4.3.3 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Katalog 4.3.4. Numune sunulması istenmektedir. 4.3.5. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Biyosidal Ürün Ruhsatı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / MSDS

NFS 94.402-1 Standart Korozyon Çalışması

TS EN 111140-1; 2025 Standart Belge

TS EN ISO 2812 - 1 Standart Test Sonuçları

TSE/ISO 15883-5 Standart Belge, ISO 9901 ve ISO 13485 Kalite Belgeleri

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.