Mayıs ayından bu yana 2 binin üzerinde yolcu taşıyan çevreci ulaşım sistemi, kullanıcılarından tam not aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın çevre dostu ulaşım hedefiyle hayata geçirilen Bisicab projesi, kent içi ulaşımda yeni bir dönem başlattı. Pilot uygulama kapsamında 20 Bisicab aracı, Alsancak Limanı ile Konak arasında 12.30–20.30 saatleri arasında çalışıyor.

Üniversite öğrencilerinin sürücülüğünü yaptığı elektrik destekli üç tekerlekli Bisicab araçları, hem İzmirlilerden hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Bisicab araçları mayıs ayından bu yana 2 binin üzerinde yolcu taşıdı. Kullanıcılar "Rüzgarı hissetmek, sahilin kokusunu almak ve Bisicab'a binmek kaliteli zaman geçirmemi sağladı" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

“En azından bir kere denemeliler”

Bisicab deneyimini yaşayan Elvin Göner, "Gayet konforlu ve güzel. Etrafı inceleme ve görme fırsatı yakalıyoruz. Uzun bir rotası var ve tamamen deniz boyunca ilerliyor. Bu büyük bir ayrıcalık. İki kişilik olması da çok güzel" dedi. Melike Karaağaç ise, "Denizin yanından giderken manzarayı izlemek çok güzeldi. Bu deneyimi yaşamayı herkese tavsiye ediyorum. En azından bir kere denemeliler" diye konuştu.

Ayşenur Eryılmaz da, "Arkadaşımla birlikte Alsancak'tan bindik. Hava çok sıcaktı, yürümek istemedik. Rüzgar da esince bizim için çok keyifli bir yolculuk oldu. Herkese tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“İzmir’in sahil havasını almak için Bisicab’i öneriyorum”

Sait Küçükaslan, Bisicab yolculuğunu, "Manzarayı izlemek çok güzeldi. Sıcakta serin bir yolculuk yapıyorsunuz, çok beğendim" sözleriyle anlattı. Efe Özcan ise Bisicab'ın İzmir'i deneyimlemenin farklı bir yolu olduğunu belirterek, "İzmir'in havasını, özellikle sahil havasını almak isteyenlere Bisicab'i öneriyorum. Ben çok beğendim. Rüzgarı hissetmek, sahilin kokusunu almak ve Bisicab'a binmek kaliteli zaman geçirmemi sağladı" dedi.

Alsancak’tan Konak’a çevreci ve keyifli ulaşım

20 Bisicab aracı, Alsancak Limanı ile Konak arasında 12.30–20.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Alsancak Limanı, Vasıf Çınar Bulvarı, Lozan, Montrö, Basmane, Agora ve Konak duraklarını kapsayan hat, iki yetişkin ve bir çocuğun konforlu yolculuğuna olanak tanıyor.

Kısa mesafeli ulaşım için tasarlanan sistem, özellikle yoğun ve turistik bölgelerde motorlu araçlara alternatif oluşturarak trafik yükünü ve çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor. Elektrik destekli pedallı yapısıyla dikkat çeken Bisicab’ler, sıfıra yakın emisyon değerleriyle sürdürülebilir ulaşım vizyonunun önemli bir parçası olacak.

Başta İzmirliler olmak üzere kent dışından gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet veren Bisicab üç tekerlekli bisikletler için açılış biniş ücreti 35 TL, kilometre başına ücret 45 TL, indi bindi ücreti ise (2.5 kilometreye kadar) 150 TL olarak belirlendi.

