BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler : 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.4. İdari Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri. 4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi. 4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50 - %50 ortak olmaları durumunda ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. Bu bent boş bırakılmıştır. 4.2.2. Bu bent boş bırakılmıştır. 4.2.3. Bu bent boş bırakılmıştır. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50’i (yüzdeelli) oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2.Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler, a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel 1 ad. İNŞAAT MÜHENDİSİ (En az 5 yıl deneyimli) (Şantiye Şefi) 1 ad. MİMAR (En az 5 yıl deneyimli) 1 ad. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ (En az 5 yıl deneyimli) 1 ad. MAKİNA MÜHENDİSİ (En az 5 yıl deneyimli) 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan B/I grubu işler” benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı EKAP?ta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dâhil) en az 3 gün önce satın almaları zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12.Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir. 13.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 14.İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Cumhurbaşkanı Kararı ile 16.06.2022 tarih ve31868 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar uygulanacaktır.