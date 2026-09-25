Balçova’da mahalle yaşam alanları kurslarla renkleniyor Balçova Belediyesi Mahalle Yaşam Alanlarında yeni dönem kursları başladı. El sanatlarından yabancı dile, satrançtan ahşap boyamaya uzanan ücretsiz kurslarla Mahalle Yaşam Alanları yeni dönemde de Balçovalıları bir araya getiriyor.

Balçova Belediyesi tarafından Mahalle Yaşam Alanlarında düzenlenen ücretsiz kurslarda yeni dönem başladı. Farklı yaş ve ilgi alanlarına yönelik hazırlanan programla Balçovalılar hem üretme hem öğrenme hem de birlikte vakit geçirme imkânı buluyor.

Dikiş, makrame, tığ işi, kâğıt ip çanta, ahşap boyama ve takı tasarımı gibi el emeğine dayalı çalışmaların yanı sıra İngilizce ve satranç gibi farklı alanlardaki kurslar da yeni dönem programında yer alıyor. Mahallelerin sosyal yaşamına katkı sunan kurslar, vatandaşların ilgi duydukları alanlarda bir araya gelmesine de olanak sağlıyor.

BAŞKAN YİĞİT’TEN BALÇOVALILARA DAVET

Mahalle Yaşam Alanlarında başlayan yeni döneme ilişkin Balçovalılara çağrıda bulunan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, “Mahalle Yaşam Alanlarımızın kapıları yeni dönemde de tüm hemşehrilerimize açık. Üretmek, öğrenmek ve güzel vakit geçirmek isteyen tüm Balçovalıları ücretsiz kurslarımıza bekliyoruz.” dedi.

MAHALLELERDE ÜRETİM VE PAYLAŞIM DEVAM EDİYOR

Balçova’nın farklı noktalarında hizmet veren Mahalle Yaşam Alanları, yeni dönemde de geniş kurs programıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Ücretsiz olarak düzenlenen kurslarla vatandaşların sosyal yaşama daha fazla katılması, farklı alanlarda kendilerini geliştirmesi ve mahallelerinde ortak bir paylaşım ortamının parçası olması amaçlanıyor.

Kurslara katılmak isteyen Balçovalılar, programlar ve kayıt süreci hakkında ayrıntılı bilgiye kendilerine en yakın Mahalle Yaşam Alanından ulaşabiliyor.