GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR





Aliağa İlçesi, 681 ada 6 parsel ile 401 ada 1 parsel üzerine kurulu kapalı pazar yeri çatılarına, 1430 kWe ve 480 kWe şebeke güçlerinde, YG (34,5 kV) şebeke bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali kurulum ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/981019

1- İdarenin 1.1. Adı : ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Kültür Mahallesi Lozan Caddesi ALİAĞA/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02323990000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 30.06.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Aliağa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Odası-Siteler Mahallesi İnönü Bulvarı No:15/1 Aliağa/İZMİR



3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : Aliağa İlçesi, 681 ada 6 parsel ile 401 ada 1 parsel üzerine kurulu kapalı pazar yeri çatılarına, 1430 kWe ve 480 kWe şebeke güçlerinde, YG (34,5 kV) şebeke bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali kurulum ve Yapım İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1.430 kWe ve 480 kWe şebeke güçlerinde, YG (34,5 kV) şebeke bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Aliağa/İZMİR 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: a) Planlama, üretim, teslim, montaj ve devreye alma sürelerini gösteren detaylı iş programı,

AC kablolar ve diğer bağlantı elemanlarına ait teknik doküman, katalog vb. belgeleri

Antireflektif kaplamaya sahip cam, güneş paneli bilgisi

b) Simülasyon programlarının (PVSol, PVSyst vb.) biriyle hazırlanmış, teklif edilen GES’in Aliağa koşullarında ayrı ayrı aylık ve yıllık enerji üretim değerlerini gösterir analiz raporu ve kullanılan simülasyon programına ait dijital dosya

Bağlantı konnektörlerine ait teknik doküman, katalog vb. belgeler

Bağlantı konnektörlerinin montaj talimatnamesi

Bağlantı konnektörünün evirici garanti şartlarına uygunluğu ve evirici üreticisi tarafından tavsiye edilme belgesi

c) Bir önceki maddede belirtilen ilgili simülasyon programında kullanılan ve güneş panellerinin simülasyonu için gerekli PAN dijital dosyasının, uluslararası akredite test/sertifikasyon kuruluşları tarafından onaylı olduğu gösterir belge

d) GES’de kullanılacak donanım ve teçhizata (güneş paneli, evirici, DC/AC kablo, pano, röle, trafo, YG hücreler, AG şalt malzemeleri vb. ekipman ve cihazlar) ait marka, model, sayı ve miktar bilgilerini içeren malzeme listesi

DC çıkış kablolarının ucunda yer alan konnektörler uyumluluk raporu veya deklarasyon belgesi

e) GES’de kullanılacak donanım ve teçhizata ait teknik kataloglar

Enerji üretim değerlerini gösterir analiz raporu

Evirici markasının Türkiye’de yetkili teknik servis belgesi

Eviriciler için uluslararası akredite olmuş laboratuarlardan (TÜV Rheinland, Fraunhofer Enstitüsü, UL vb. gibi) alınmış Tip Testi sonuçları ve yeterlilik sertifikaları

Eviricilere ait teknik doküman, katalog vb. belgeler

Eviriciye ait kurulum, montaj, kullanım, arıza bulma ve bakım rehber kitabı

f) GES’de kullanılacak donanım ve teçhizata ait standart belgeleri

g) GES’de kullanılacak donanım ve teçhizata ait garanti belgeleri

Garanti (sigorta) belgesi

Güneş paneli IEC 61215, IEC 61730 ve IEC 62804 standartlar belgesi veya bu standartların IEC muadil belgesi

Güneş paneli, CE Belgesi

Güneş panellerine ait teknik broşür, test raporları, belgeler, sertifikalar bilgileri

Güneş panellerine ait, üretici firma tarafından hazırlanan montaj talimatnamesi

h) Güneş panelleri, eviriciler, trafo, YG hücreler ve AG şalt malzemeleri için ilgili üreticilerden alınmış satış yetki belgeleri

i) Veri kayıt (data-logging) ve uzaktan izleme/takip (monitoring) sisteminin detaylı şeması ve açıklamaları,

j) Güvenlik kamerası sisteminin detaylı şeması ve açıklamaları,

k) GES’in proje revizyonuna ilişkin, GDZ veya TEDAŞ proje usul ve esaslarına uygun olarak hazırlanmış güneş enerjisi santrali yerleşim planı, YG-AG tek hat şeması ve panel taşıyıcı sisteme (konstrüksiyon) ait teknik çizimler.

Kablo özelliklerini gösterir teknik doküman, katalog vb. belgeler

Konnektörlerin uyumluluk raporu veya deklarasyonu

Panel taşıyıcı konstrüksiyona ait örnek detaylı çizimler ile panel taşıyıcı konstrüksiyonu oluşturan profillerin ebatları ve et kalınlıkları, güneş gölge hesaplamaları

Teklif edilen güneş panelleri, eviriciler, trafolar, YG hücreler ve AG şalt malzemeleri için ilgili üreticilerden alınmış satış yetki belgeleri

Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sisteminin detaylı şeması ve açıklamaları

Yer görme belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2.7. maddesinde ;''2.7. İhale konusu işin (Ek-1) 'de yer alan listede hiçbir gruba dahil olmadığı ya da edilemediğinin tespiti halinde ise Benzer İş belirlemesi işin niteliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri uygulama yönetmeliğinin 3.maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır.'' düzenlemesi yer almakta olup, benzer iş olarak; kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlara yapılmış tek sözleşmede Güneş enerji santrali yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Kompakt RMU (Genişleyebilir-Motorlu) (YA+YA+SYA) 1,9% 2,32% 4 Gaz Yalıtımlı Kesicili Giriş/Çıkış Hücresi 2,56% 3,13% 4 1.600 kVA Hermetik Trafo 1,69% 1,94% 3 Yük Ayırıcılı Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi 1,57% 1,95% 3 1x95/16 mm² XLPE Bakır Kablo 2,41% 2,83% 4 1.430 kW GES Panosu 1,94% 2,37% 3 125 kW İnverter Temini ve Mont. 7% 7,85% 5 585W Topcon Bifacil Monokristal Fotovoltaik Panel Temini ve Mont. 45,5% 47,5% 5 1 x 6 mm^2 PV1-F Kablo (DC Kablo) 6,45% 7,85% 5 Panel Taşıyıcı Konstrüksiyon 2,45% 3% 4 Alüminyum Ek Aparatlar 3,1% 3,65% 4 Trapez Sac 1,4% 1,7% 2 Sensörlü Güneş Paneli Temizleme Robotu 1,9% 2,3% 4





6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

