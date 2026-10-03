AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR





BELEDİYEMİZ HİZMET ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNDE 01/01/2027-31/12/2027 TARİHLERİ ARASINDA KULLANILMAK ÜZERE 470,000 LİTRE EURO DİZEL MOTORİN VE 7,000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN SATIN ALINMASI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1854607

1- İdarenin 1.1. Adı : GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : GAZi MAHALLESI ÖNDER CADDESI 41 GAZİEMİR/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02329990251 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 06.11.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : GAZİEMİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : BELEDİYEMİZ HİZMET ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNDE 01/01/2027-31/12/2027 TARİHLERİ ARASINDA KULLANILMAK ÜZERE 470,000 LİTRE EURO DİZEL MOTORİN VE 7,000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN SATIN ALINMASI İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 470000 LİTRE EURO DİZEL MOTORİN 7000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici istasyonu ve Taşıt Tanıma Sistemine dahil olan istasyonlarıdır. Ayrıca Makine İkmal Biriminde bulunan akaryakıt tanklarına, yüklenici tarafından benzin ve motorin servisi yapılacaktır. 3.4. Süresi/teslim tarihi : İdarenin talebi doğrultusunda Motorin ve kurşunsuz benzin 95 oktan, işe başlama tarihinden itibaren 01.01.2027 (Dahil)-31.12.2027(Dahil) tarihleri arasında yüklenici istasyonu ve taşıt tanıma sistemine dahil olan istasyonlarda idare araçlarına peyderpey teslim edilecektir. Sözleşme kapsamındaki 470.000 Litre Motorin ve 7.000 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan taşıt tanıma sistemi ile teslim alınabileceği gibi ayrıca kurumumuz Makine İkmal Biriminde bulunan akaryakıt tanklarına yüklenici tarafından Motorin ve Benzin 95 Oktan servisi de yapılacaktır. (Bu servis için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.) 3.5. İşe başlama tarihi : 01/01/2027



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.



4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Gaziemir İlçesinde en az bir adet taşıt tanıma sistemli akaryakıt istasyonu olduğuna dair belge

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü akaryakıt mal alımı işi



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.