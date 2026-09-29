AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü Bünyesindeki Makineler için 2027 Yılı Akaryakıt Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1842625

1- İdarenin 1.1. Adı : İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : AKSOY MAHALLESI 1743 SOKAK 29 KARŞIYAKA/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02323695055 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 27.10.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İzmir Orman Bölge Müdürlüğü , İzmir Orman İşletme Müdürlüğü-İhale Birimi

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : İzmir Orman İşletme Müdürlüğü Bünyesindeki Makineler için 2027 Yılı Akaryakıt Alımı İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Motorin 200.000 Litre Benzin 2.000 Litre Adblue 4.000 Litre

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akaryakıtın teslimi İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne ait hizmet ve makam araçları ile iş makinelerinin depolarına otomatik yakıt alma sistemi ile günün her saatinde peyderpey yapılacaktır. Ancak önceden öngörülemeyen orman yangını zuhur etmesi ve İdarenin talebi halinde yangın mahallinde ya da arazide çalışan arazöz ve iş makinelerine akaryakıt sevkiyatı İdarenin isteği doğrultusunda 7gün/24saat yapılacaktır. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşme İmzalandıktan sonra 01.01.2027 tarihinden itibaren otomatik yakıt alma sistemi ile 7 gün 24 saat 31.12.2027 tarihine kadar peyder pey alınacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : 01.01.2027

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeler

Bayi Listesini

Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

EPDK tarafından verilmiş olan Bayilik Belgesi

Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.