2026 YILI 657 DEVLET MEMURU KADROSUNDA GÖREVLİ PERSONELE KIYAFET ALIMI

2026 YILI 657 DEVLET MEMURU KADROSUNDA GÖREVLİ PERSONELE KIYAFET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/997682

1- İdarenin 1.1. Adı : İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : FEVZİPAŞA BULVARI 172/2 AKINCI KONAK/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02324418181 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 19.06.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2026 YILI 657 DEVLET MEMURU KADROSUNDA GÖREVLİ PERSONELE KIYAFET ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 9 (DOKUZ) KALEM, 2026 YILI 657 DEVLET MEMURU KADROSUNDA GÖREVLİ PERSONELE KIYAFET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İzmir Eğitim Diş Hastanesi İzmir Menemen Ağız Diş Sağlığı Merkezi İzmir Narlıdere Ağız Diş Sağlığı Merkezi İzmir Torbalı Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Teknik Şartname ekinde bildirilen dağılım listesi ve kurum adres bilgileri doğrultusunda, teknik şartnamede belirtilen şekilde isimleri belirtilen hastanelerin ayniyat depo birimlerine teslim edilecektir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yüklenici firma ihale sonrası, sözleşmenin imzalanmasını müteakip standart kalıplardan personel ölçülerini tespit etmek için kurumların bilgisi dahilinde her kuruma ürünlerden (beden seti) numune gönderecektir Ve bu numuneler şahit numune olarak ilgili sağlık tesislerinde bırakılacaktır. Standart kalıplara uymayan personel beden ölçülerinde kişiye özel ölçü alınarak dikim yapılacaktır. Sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup, Ürünler sipariş çekildikten sonra iletilen isim, beden ve çalıştığı kurum listesine göre, her çalışanın ad-soyadı yazılı, ayrı ayrı poşetlenmiş şekilde görevli oldukları hastanelerin ilgili depolarına 40(kırk) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. İzmir Eğitim Diş Hastanesi, Menemen ADSM, Narlıdere ADSM, Torbalı ADSM'nin ilgili depolarına kıyafetlerin tamamı tek seferde teslim edilecektir. Kıyafetleri temin edecek firma, kıyafetleri imal ederek, önceden haber verilmek kaydıyla mesai saatleri içerisinde kurumlara ütülü olarak, her bir takımın üzerinde personelin isminin belirtildiği kutu veya ambalaj içerisinde paketlenmiş halde üzerinde beden numaraları yazılı ve bay/bayan ayrı teslimini gerçekleştirecektir. İhale aşamasında görülen ve incelenen numuneler ve muayene kabul aşamasında teslim edilen ürünlerle karşılaştırılacak ve teknik özellikte her kumaşa ilişkin olarak tablolarda belirtilen test değerine göre ürünlerin istenilen test ve özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda; gerekli görülmesi durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait laboratuvarlarda, bu da mümkün olmaz ise özel laboratuvarlarda tüm masrafların yükleniciye ait olmak üzere analize tabi tutulacaktır. Uygun görülmeyen numuneler ve ürünler reddedilecektir. Teslim edilen kıyafetler personelin beden ölçülerine uymaması (bol veya dar gelmesi) halinde ve defolu ürünlerin bulunması halinde personelin beden ölçülerine uymayan ve defolu ürünler kabul edilmeyecek yüklenici hiçbir ek ücret ve hak talep etmeden kıyafetlerin yenisi ile değişimini 15 gün içerisinde sağlayacaktır. Ürün teslimatında ve teslimat sonrası mamullerde çıkacak olası sorun ve kusurlarda kargo bedeli firma tarafından karşılanacaktır. Teslimatla ilgili Teknik Şartname hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir. 4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi

Yerli Malı Belgesi



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.