Basketbol Süper Ligi’nde zor günler geçiren Karşıyaka, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil-kırmızılı ekip, ligde 1 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

Chiozza ile yollar ayrıldı

Manisa Basket karşılaşmasında tribündeki yöneticilere havlu atan ve beklentilerin gerisinde kalan ABD’li guard Chris Chiozza ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Karşıyaka, oyun kurucu transferi için harekete geçti.

Stefan Moody’ye teklif yapıldı

Son olarak İtalya’nın Varese takımında forma giyen 32 yaşındaki Stefan Moody, yeşil-kırmızılıların radarına girdi. Deneyimli oyuncu ile temasa geçen Karşıyaka, transferin önümüzdeki günlerde resmileşmesini bekliyor.

Moody’nin Türkiye deneyimi

Moody, geçen sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Merkezefendi Basket forması giymişti. 2016-2017 sezonunda ise Trabzonspor’da görev yapan oyuncu, Karşıyaka’ya tecrübesiyle katkı sağlayacak.