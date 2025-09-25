Son Mühür - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD merkezli Axios haber ajansına verdiği röportajda, başkanlık görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirtti. Ancak önceliğinin "Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek" olduğunu vurgulayan Zelenski, barış sağlanmadan görevini bırakmayacağını da net şekilde dile getirdi.

Aday olmayacak

Zelenski, "Trump ateşkesi kabul ederse seçimleri yeniden başlatır mısınız?" sorusuna net bir şekilde "Evet, kesinlikle" yanıtını verdi ve kendisinin aday olmayacağını da özellikle vurguladı. Ayrıca, New York’ta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye değinen Zelenski, Trump’ın, "Putin’i müzakere masasına oturtmak için Ukrayna’ya silah desteği vermeyi düşündüğünü" ifade ettiğini aktardı.