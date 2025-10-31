Son Mühür / Yağmur Daştan- Zafer Partisi İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmaları anlattı, gelecek hedeflerini paylaştı. Zafer Partisi’nin sağda ya da solda değil; tam merkezde konumlandığını anlatan İl Başkanı Bezircilioğlu, Atatürk’ün izinde ve bu ülkenin birliği ve bütünlüğüne inanmış herkesin oyuna talip olduğunu söyledi. Zafer Partisi’nin İzmir’de 3 artı 3 toplamda 6 milletvekili potansiyeli olduğunu söyleyen Bezircilioğlu, iddiasını da ortaya koydu, “İnanıyorum, kıvılcım İzmir’den yanacak, Türkiye Zafer’e koşacak” diye konuştu.

Yaklaşık bir ay önce Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı’na getirildiniz. Süreç nasıl gelişti?

Daha önceki siyasi hayatımın ardından bir süre çalışmalarıma ara vermiştim. Ancak eylül ayında bir gün telefonum çaldı ve Zafer Partisi İl Başkanı olmayı düşünüp düşünmeyeceğim soruldu. Sağ olsunlar, ismimizi genel merkeze bildirmişler. Parti büyüklerimiz ve genel başkanımızın davetini kırmayarak Zafer Partisi’ne katıldım ve il başkanlığı görevim tarafıma tebliğ edildi. Bana bu görevi layık görenlere çok teşekkür ediyorum.

Genel başkan ile ilk konuşmanız nasıl geçti?

Genel Başkanımız Ümit Özdağ, ilk olarak beni genel merkeze davet etti. Baş başa yaptığımız görüşmede bana çarpıcı bir şey söyledi. “Zafer Partisi olarak İzmir’de her iki bölgeden olmak üzere 3 artı 3, toplamda 6 milletvekili çıkarma potansiyelimiz var. İzmir, bizim için çok önemli” dedi ve bu kentin Zafer Partisi’nin rahatlıkla büyüyüp oy toplayacağı bir il olduğunu söyledi. İzmir, son yıllarda Atatürk’ün ve milli çizginin vazgeçilmez bir kalesi olarak kendini gösteriyor. Bu hareketlilik ve siyasi ilgiye de Genel Başkanımız’ın geçtiğimiz haftaki İzmir ziyaretinde bire bir şahit oldum. 48 saatten daha kısa bir süre beraberdik ama inanır mısınız belki de 2 bin ila 2 bin 500 genç sadece tanışmak, bir fotoğraf çektirmek için Genel Başkanımız’ın yanına geldi. Çok ciddi bir teveccüh gördük. Görüşmelerimizde gençler genelde geleceğe dair kaygılarını anlattı. Şimdilerde ‘Z kuşağı’ olarak nitelendirilen gençlerimiz bazı şeyleri bizden daha iyi görüyor, çok zekiler. Onların Zafer Partisi’ne bu kadar ilgi duymalarından da açıkçası çok etkilendim. Hatta kendi kendime şunu söyledim, “Türkiye’de bir seçim olsa ve bu seçim 18 ila 24 yaş arası gruplarla yapılıyor olsa yüzde 80’lerle Zafer Partisi iktidara yürür.”

“Sahada çok güçlü olacağız”

Çok kısa bir sürede 94 kişilik bir il yönetimi hazırladınız. Biraz da A Takımınız’dan bahsedelim…

İçlerinde profesörler, akademisyenler, mimarlar, avukatlar, mühendisler olmak üzere toplumun her kesimine hitap edecek kaliteli bir yönetim kurulu oluşturduk. Bunu da oluştururken üçlü bir sistem kurmayı istedik. Şöyle ki mevcutta partimizde görev yapan arkadaşlarımız, geçmişte siyasette yakın olduğumuz arkadaşlarımız ve bir de daha sıfır kilometre ve yeni siyasete atılan arkadaşlarımızla üçlü bir sac ayağı oluşturduk. Bu grupların aynı potada eritilip güzel ailemizin daha da ileriye taşınması için elimizden geleni yapacağız. Siyasete bakış açımız farklı; beraber yürüdüğümüz insanlara ‘Aile’ gözüyle bakarız. Bu geçmişten bugüne her zaman böyle olmuştur. Bugüne kadar da İzmir’de ismimizin sempati ve güzellikle anılmasının bir nedeni de insanlara karşı olan samimiyetimiz, beraber yol yürüme kültürünü şiar edinmemiz. İl yönetimimizi bu şekilde oluşturduktan sonra ailemizin diğer büyük kesimi olan 30 ilçe teşkilatlarımıza da aynı şekilde destek olmak ve aralarına taze kanlar eklemek hedefindeyiz. Zafer Partisi İzmir İl Teşkilatı’nın tüm Türkiye’ye örnek ve rol model olması için elimizden geleni yapacağız. Yönetim kurulumuzun tasdikinden sonra divan kurulunu oluşturacağız. Sonrasında ise ilçe ziyaretlerimize ve durum tespitine başlayacağız. Hangi ilçe için ne yapmamız gerektiğini iyice araştıracağız. İlçelerimizi kuvvetlendirmemiz yerelde söz sahibi olmamız adına çok önemli. Partimize olan teveccühü üyeliğe dönüştürmeye de çalışacağız. Şu anda partimizin İzmir’de 8 bin 500 civarında bir üye sayısı var. İlk etapta 10 bin barajını açıp daha sonra bu sayıyı günden güne katlayarak ilerleyeceğiz. Gelecekte sahada çok güçlü olacak bir Zafer Partisi göreceksiniz.

“Türkiye’de dengeler değişecek”

İzmir’de hangi bölgede daha güçlü olduğunu düşünüyorsunuz?

Şimdilik ikinci bölgede daha güçlü olduğumuzu söylemek mümkün. Fakat bu birinci bölgede zayıf olduğumuz anlamına asla çıkmasın. İkinci bölgede bir Bergama, Ödemiş, Beydağ, Tire gerçeği var. Bu ilçelerimiz Demokrat Parti’den beri aslında sağ siyasetin ağırlıklı olduğu ilçeler. Bakmayın son 20 senedir mevcut hükümetin politikaları nedeniyle İzmir’in etki tepki oylarından dolayı CHP’liler kazanıyor ama bu da bir gün bitecek. Bittiği gün herkes kendi siyasi hüviyetine bürünecek. Eski merkez sağ fonksiyonunu ister istemez İzmir’de ana muhalefet partisi olarak şimdi CHP üstlenmiş gibi görünüyor. Ancak dediğim gibi bir gün Türkiye’de dengeler yine değişecek.

“Sağda ya da solda değil tam merkezde!”

Siz bu eksen içinde kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz?

Bana sorarsanız Zafer Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin birliği ve bütünlüğü ile sorunu olanlar ve Atatürk ile sorunu olanlar dışında tüm kesimi kucaklayan bir parti. Bu, İzmir’de çok yüksek bir orana tekabül ediyor. İzmir’de, Atatürk ile de Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğüne karşı olan belki çok minör bir azınlık olabilir. Bu kesimde sağcısı, solcusu, liberali, sosyal demokratı hiç fark etmez yeter ki Atatürk’ün izinde ve bu ülkenin birliği ve bütünlüğüne inanmış kimseler olsun. Zafer Partisi bu ülkeyi yönetmeye talip bir partidir. Bence sağda ya da solda değil; tam merkezdeki partidir. Kutup yıldızımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisidir. Bu memleketin kurucu aylarına, fabrika ayarlarına geri dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. Önemli olan sağ ya da soldan ziyade bahsettiğim iki kesim dışında tüm kesimlerin oyuna talibiz.

“Demek ki farklı bir yöntem gerekiyor”

Zafer Partisi sadece ‘Göçmen sorunu ile mücadele eden’ bir parti değil; emekliler için de çocuk okutan aileler için de gençler için de ya da okuyup da ‘ev genci’ olan işsiz gençlerin dertleri için de mücadelemiz var. Mesele, pek çok konuya çare bulmak. Şikayet kolay, önemli olan çözüm önerileri getirmek. Zafer Partisi olarak kendimizi şikayet eden değil, çözüm üreten ileride de çözen bir pozisyonda olacak şekilde konumlandırıyoruz. Türkiye’de iktidar olduğu kadar bir muhalefet sorunu da var. Ülkemiz bir cenderenin içinde sıkışmış durumda, 20 küsur senedir de bir alternatif bulunamadı. İktidarın demokratik yollarla değişmesi için mücadele veriyoruz ama muhalefetin içinde de bir çeşitlilik ve farklı söylem geliştirmek gerekiyor. Bir taraf 20 küsur yıldır iktidarda, diğeri aynı süredir ana muhalefet görevinde, değişen bir şey yok. Demek ki farklı bir yöntem gerekiyor. Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz.

“Dişe dokunur bir hamle göremedik”

Şu anda İzmir’deki mevcut durumu nasıl yorumluyorsunuz? Sizce İzmir nasıl yönetiliyor?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tanıdığımız bir insan; iyi niyetle çalıştığını da düşünüyorum. Fakat kentimizin çok ciddi sorunları var ve bu sorunların çözümü noktasında henüz dişe dokunur bir hamle göremedik. Su konusunda barajların dolması için dua etmekten başka bir şey yaptığımız var mı, bilemiyorum. Manisa’da birkaç kuyu daha açılacaktı sanırım. Çöp konusu büyük sıkıntı, onun bir an önce çözülmesi lazım. Körfezin kirliliği başlı başına bir olay. Kentsel dönüşüm, orman yangınları ve trafik direkt yerel yönetimlerle alakalı değil ama paydaş olması gereken konular da var. Kentsel dönüşüm konusunda siyasi iktidarın ciddi şekilde adımlar atması gerekiyor. İzmir’de çözüm bekleyen pek çok sorun var. Ben, belediye başkanından daha ehil kadrolarla bu çalışmaları yapmalarını diliyorum. Martta iki sene doluyor, geriye üç sene kalıyor. Bu işler de basit işler değil; uzun vadeli çalışma gerektiriyor. Belediye başkanı Ankara’ya gidiyor, değişik kesimlerden “AK Parti’ye mi geçecek?” gibi bazı söylemler gelişti ama ben İzmir halkının yararına adımlar atılacaksa Ankara’ya gitmesini doğru buluyor, takdir ediyorum. Yerele hizmet siyaset üstüdür. Sonuçta İzmir’e artı bir değer getirecekse bunu takdirle karşılıyorum. Bu konulara partizanca yaklaşılmasını da doğru bulmuyorum.

Zafer Partisi’ni seçim sürecine kadar nasıl izleyeceğiz?

Sahada aktif olacak, teşkilatlarımızla omuz omuza çalışacağız. Ben masada oturmayı sevmem, sahada olmayı severim. İzmir’de olunması gereken her yerde bizi göreceksiniz. İzmir’deki tüm hemşehrilerimizden oy talep edecek çalışmalarımızı yapacağız. Kendimizi doğru anlatır ve çizgimizi net bir şekilde ortaya koyarsak tüm partilerin oyunun Zafer Partisi’nde toplanacağına inanıyorum. Genel başkanımız 3 artı 3 potansiyelini dile getirdi, biz de bunu yerine getirmek için çalışacağız.

Son olarak İzmirliler’e ne demek istersiniz?

İzmir, Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri, öncülerin şehri; Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucularının kenti. Ülkenin 20 küsur senedir devam eden makus talihini umuyorum ki İzmir’den yakılan bir kıvılcımla değiştireceğiz. İnanıyorum, kıvılcım İzmir’den yanacak, Türkiye Zafer’e koşacak. Makus talihimizi yenmeye İzmir’den başlayacağız!