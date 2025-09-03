Son Mühür- Akademi dünyasının en tartışmalı konularından biri olarak öne çıkan ''Adrese teslim kadro ilanı'' bu kez Dokuz Eylül Üniversitesi'ni hedefe koydu.

Geçtiğimiz Nisan ayında DEÜ Genel Sekreterlik makamına vekaleten atanan Prof. Dr. Dündar Yener'in Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri için açılan 1 kişilik profesör kadrosunda ''Fizik eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Öğretmen adaylarının astronomi konusundaki kavramlara yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi alanında çalışması olmak'' kriterlerinin arandığı görüldü.

Kendi makalesiyle birebir aynı...



İlginç bir tesadüf olarak, açılan kadro için istenen ''Öğretmen adaylarının astronomi konusundaki kavramlara yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi alanında çalışması olmak'' kriteri Prof. Dr. Dündar Yener'in özgün araştırma makalesinin neredeyse birebir aynısı olduğu görüldü.

YÖK: Herhangi bir adayı işaret etmeyin...



YÖK Başkanı Erol Özvar 28 Ağustos'ta bütün üniversitelere gönderdiği yazıda, adrese teslim kadro ilanı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Özvar, ilanlarda kişiye özgür nitelikte olmayan, adayların tez veya akademik çalışmalarına doğrudan atıf yapmayan, yalnızca ilgili akademik birimin ihtiyaç duyduğu bilimsel uzmanlık alanlarını kapsayan, herhangi bir adayı işaret etmeyecek şekilde genel ve ölçülebilir kriterler kullanılması çağrısında bulunmuştu.