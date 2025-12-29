Spn Mühür - Asgari ücret ve emekli zamlarının gündemde olduğu bu günlerde, ekmek konusunda fırıncılar tarafında dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, maliyet artışlarına rağmen vatandaşın temel gıdaya ulaşımını sağlamayı öncelik olarak gördüklerini ifade etti.

Ağustos'a kadar zam yok

Federasyon Başkanı Balcı, yeni yılın ilk sekiz ayında ekmek fiyatlarında istikrar sağlanacağını açıkladı. Balcı, fırıncı esnafının çalışmalarını bu hedef doğrultusunda şekillendirdiğini belirterek şunları söyledi: "2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz." Mevcut seviyeyi koruyacak Bu açıklama, 2026 yılı Ağustos ayına kadar ekmek fiyatlarının artmayacağını kesinleştirmiş oldu. Kilogram fiyatının 75 TL’yi aşmayacak olması, standart gramajlı ekmeklerin satış fiyatlarının da mevcut seviyelerde kalacağını gösteriyor.