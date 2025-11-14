3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta zirve yarışını sürdüren Karşıyaka, altyapısından yetişen genç kaleci Sadri Ege Dipci ile profesyonel sözleşme imzaladı. Öte yandan bahis cezası nedeniyle forma giyemeyen Ömer Faruk Sezgin için indirim başvurusu gündemde.

Genç kaleci Sadri Ege Dipci profesyonelliğe adım attı

Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında alınan 0-0’lık beraberlikle liderliği Kütahyaspor’a kaptıran yeşil-kırmızılılar, geleceğe yatırım niteliğinde bir imza attı.

18 yaşındaki kaleci Sadri Ege Dipci, Karşıyaka ile ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kulübümüz, altyapımızda yetişen 2007 doğumlu genç kalecimiz Sadri Ege Dipci ile profesyonel sözleşme imzalamıştır.

Kendi öz kaynağımızdan yetişen oyunculara fırsat vermek ve altyapımızdan A takımımıza düzenli geçişler sağlamak, kulüp felsefemizin en önemli parçalarından biridir.

Sadri Ege’ye profesyonel futbol hayatında başarılar diliyor; kulübümüzün renklerini uzun yıllar başarıyla temsil etmesini temenni ediyoruz.” Bodrum doğumlu genç file bekçisi, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 maçta görev yaptı.

Ömer Faruk Sezgin için indirim talebi gündemde

Sezon başında Kütahyaspor’dan transfer edilen santrfor Ömer Faruk Sezgin’in cezasında indirim ihtimali konuşuluyor.

Ankaraspor döneminde bahis oynadığı gerekçesiyle 8 ay hak mahrumiyeti alan futbolcu, bu sezon hiçbir maçta forma giyemedi. Karşıyaka'nın, oyuncunun cezası için ikinci kez Tahkim Kurulu'na başvuru hazırlığında olduğu öğrenildi.

TFF’nin bahis soruşturması kararları indirim ihtimalini artırdı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü geniş kapsamlı bahis soruşturmasında bin 24 futbolcu hakkında işlem yapılmış, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Süper Lig ve 1'inci Lig’deki oyunculara 45 günden 12 aya kadar değişen cezalar vermişti.

Karşıyaka’nın, bu emsal kararları gerekçe göstererek Ömer Faruk Sezgin için cezada indirim talep edeceği ifade edildi.