Yaşar Üniversitesi, İngilizce eğitim kalitesini artırmak amacıyla İngiltere merkezli Norwich Institute for Language Education (NILE) ile iş birliğine gitti. Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen programda 40 öğretim üyesi İngilizce ders anlatım becerilerini geliştirdi.

Uluslararası standartlarda eğitim

“Effective English Medium Instruction” başlığıyla düzenlenen programa, üniversitenin İngilizce eğitim veren 25 bölümünden 40 öğretim üyesi katıldı. Eğitim, British Council akreditasyonuna sahip NILE’ın uzman eğitmenleri James Thomas ve Dr. Erkan Arkın tarafından verildi.

Modern yöntemler öne çıktı

Beş gün süren eğitimde modern CLIL (Content and Language Integrated Learning) yöntemleri ele alındı. Katılımcı öğretim üyelerinin, İngilizce derslerinde öğrenci katılımını artırması ve bilgiyi daha etkili aktarması hedeflendi.

İki yıllık hazırlık süreci

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, projenin iki yıllık hazırlık sürecinin ardından hayata geçtiğini belirtti. Kandiller, bunun üniversitenin “öğretme paradigmasından öğrenme paradigmasına geçiş” stratejisinin önemli bir adımı olduğunu vurguladı.

Öğrenci odaklı yaklaşım

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Güney, eğitimin yalnızca kampüs içindeki kaliteyi artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası değişim programlarına katılan öğrencilerin farklı kurumlara uyumunu kolaylaştıracağını ifade etti.