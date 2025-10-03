SIHHİ TESİSAT VE HAVUZ MALZEMESİ, ELEKTRİK MALZEMESİ, BORDÜR, PARKE VE ÇEŞİTLİ KAPLAMA MALZEMESİ, TORBA ÇİMENTO VE HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR

2025 Yılı Şantiye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Sıhhi Tesisat ve Havuz Malzemesi, Elektrik Malzemesi, Bordür, Parke ve Çeşitli Kaplama Malzemesi, Torba Çimento ve Hazır Beton Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1577617

1- İdarenin 1.1. Adı : FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Cennetoğlu Mah. Yeşillik Caddesi No:232 Kat:2 Karabağlar /İZMİR KARABAĞLAR/İZMİR KARABAĞLAR/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02324147788 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 30.10.2025 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Karabağlar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Cennetoğlu Mah. Yeşillik Cad. No:232 Kat:3 Karabağlar - İZMİR

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2025 Yılı Şantiye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Sıhhi Tesisat ve Havuz Malzemesi, Elektrik Malzemesi, Bordür, Parke ve Çeşitli Kaplama Malzemesi, Torba Çimento ve Hazır Beton Alım İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım Sıhhi Tesisat ve Havuz Malzemesi: 67 Kalem 2. Kısım Elektrik Tesisat Malzemesi: 11 Kalem 3. Kısım Bordür, Parke ve Çeşitli Kaplama Malzemesi: 14 Kalem 4. Kısım Torba Çimento: 1 Kalem 5. Kısım Hazır Beton: 3 Kalem TOPLAM: 5 Kısım ve 96 Kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1., 2., 3., ve 4. Kısımlar için Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Gediz Asfalt Şantiyesi Ambar Birimi Buca / İZMİR 5. Kısım için: İzmir İli Karabağlar İlçe sınırları içerisindeki muhtelif yerler 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer teslimi imzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde malzemelerin tamamı alınacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde yer teslimi yapılacak

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1. KISIM SIHHİ TESİSAT VE HAVUZ MALZEMESİ ALIM İŞİ, 2. KISIM ELEKTRİK TESİSAT MALZEMESİ ALIM İŞİ kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.