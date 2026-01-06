Son Mühür- Başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği operasyon sonrası yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu, katıldığı bir programda hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçtiğini anlatmıştı.

“Yapılan müdahale başarılı olmadı”

Bekiroğlu, ameliyat sırasında yaşanan bir hata nedeniyle ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldığını belirterek, bağırsak onarımı için uygulanan müdahalenin başarısız olduğunu açıklamıştı.

Oyuncu, yaşadığı süreci şu sözlerle aktarmıştı: “Bağırsağımı onarmak için kas dokusu başka bir bölgeye yerleştirildi ancak bu işlem başarılı olmadı. Şimdi bacağımdan doku alınacak. Bu ay ve nisan ayında iki kez daha ameliyat olacağım.”

Psikolojik olarak da yıprandı

Tedavi sürecinde kullandığı ilaçlar nedeniyle kilo aldığını söyleyen Bekiroğlu, sosyal çevresinden gelen bazı yorumların kendisini olumsuz etkilediğini dile getirmişti.

Karnında stoma bulunduğunu ifade eden oyuncu, hem bedensel hem de ruhsal olarak yıprandığını vurgulamıştı.

“Yaşıyorum, şükür” demişti

Geçtiğimiz haziran ayında 9 saat süren ağır bir ameliyat geçiren 29 yaşındaki oyuncu, operasyon sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaşıyorum şükür” notuyla hayranlarını bilgilendirmişti.

İkinci kez ameliyat masasına yattı

Miyom operasyonu sırasında yanlışlıkla bağırsağının kesildiği belirtilen Bekiroğlu, doktor hatası nedeniyle ikinci kez ameliyat olmak zorunda kaldı.

Son halini sosyal medyadan paylaştı

Sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran ünlü oyuncu, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla sevenlerine seslendi.

Bekiroğlu paylaşımında, “Şükürler olsun ki ameliyatım iyi geçti. Yazan, arayan, gelen, dua eden herkese çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.