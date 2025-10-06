Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi ile Pi Gençlik Derneği iş birliğinde başlatılan projeyle, yabancı ve Türk gençler belediyeye bağlı anaokullarında İngilizce oyun temelli etkinlikler düzenleyecek, KARGEM’de ise pratik konuşma dersleri verecek.

Eğitimde kültürlerarası buluşma

Karşıyaka Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı anaokulları ile İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM) öğrencileri için Pi Gençlik Derneği ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. Proje kapsamında dernek üyeleri ile yabancı uyruklu gençler, eğitim kurumlarını ziyaret ederek çocuklarla tanıştı. Anaokullarında İngilizce oyun temelli etkinlikler düzenlenecek, KARGEM’de ise İngilizce pratik konuşma dersleriyapılacak.

Bu sayede Karşıyakalı öğrenciler, uluslararası deneyime sahip gençlerle doğrudan iletişim kurma fırsatı bulacak. Proje, yalnızca dil eğitimine değil; kültürlerarası bağların, sosyal dayanışmanın ve özgüven gelişiminin güçlenmesine de katkı sağlayacak.

“Eğitimde yeni ufuklar açılacak”

Pi Gençlik Derneği temsilcileri ve gönüllü öğrencileri belediyede ağırlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, iş birliğinin çocuk ve gençlerin gelişimine büyük katkı sunacağını ifade etti: “Karşıyaka Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin çok yönlü gelişimini destekleyen projelere büyük önem veriyoruz. Pi Gençlik Derneği ile gerçekleştirdiğimiz bu uluslararası iş birliği, eğitim alanında yeni ufuklar açacak bir adım niteliğinde. Anaokullarımızdaki çocuklar İngilizce’yi oyunla tanırken, KARGEM’deki öğrencilerimiz pratik konuşma becerilerini geliştirme imkânı bulacak. Bu projenin eğitim, sosyal ve kültürel anlamda önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum.”

Başkan Ünsal, Pi Gençlik Derneği’ne ve gönüllü gençlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Eğitimde dayanışmanın örneği

Karşıyaka Belediyesi ve Pi Gençlik Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen proje, çocuklar ve gençler arasında öğrenme, paylaşma ve kültürel etkileşimi güçlendirecek. İngilizce etkinliklerle desteklenen bu model, yerel yönetimlerle sivil toplumun eğitimde ortaklaşa hareket etmesinin başarılı bir örneği olarak dikkat çekti.