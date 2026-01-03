Son Mühür - İzmir Valiliği, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerini paylaşarak kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Hafta sonu boyunca etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği, can ve mal güvenliği açısından ciddi riskler oluşturabileceği belirtildi. Açıklamada özellikle soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi tehlikesine dikkat çekildi.

Hız yer yer 50 ila 70 kilometre arasında değişecek

Valilikten yapılan açıklamaya göre kuvvetli rüzgar, 3 Ocak Cumartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayacak ve 4 Ocak Pazar günü gece geç saatlere kadar etkisini sürdürecek. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği, hızının yer yer 50 ile 70 kilometre arasında değişeceği bildirildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre fırtınanın İzmir’in merkez ilçeleri ile kuzey ve güneybatı kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Güzelbahçe’den Karşıyaka’ya, Buca’dan Bornova’ya kadar birçok merkez ilçenin yanı sıra Bergama, Aliağa, Menemen, Foça, Dikili gibi kuzey ilçeleri ile Seferihisar, Urla, Çeşme ve Karaburun başta olmak üzere güneybatı ilçelerinin risk altında olduğu kaydedildi.

Fırtına şeklinde esmesi bekleniyor

Valilik açıklamasında, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulandı. Özellikle soba ve doğalgaz kullanılan konutlarda baca çekişinin bozulabileceği, bunun da zehirlenme riskini artırabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Açıklamada, rüzgarın 3 Ocak Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İzmir’in merkez, kuzey ve güneybatı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği hatırlatılarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı resmi uyarıların takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuldu.