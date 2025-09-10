Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kırtasiye alışverişi hız kazanırken, uzmanlardan velilere önemli uyarılar geldi. Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yendur, markasız, uluslararası onayı bulunmayan ve sırf ucuz olduğu için tercih edilen kırtasiye ürünlerinin çocuk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığını söyledi.

“Fiyat değil, güvenlik öncelikli olmalı”

Dr. Yendur, çocukların en sık kullandığı kalem, silgi gibi ürünlerde markasız ve kalite kontrolsüz kırtasiye malzemelerinin tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı:

“Ürünlerin Sağlık Bakanlığı denetiminden geçmiş olması, TSE ve CE belgelerinin bulunması çok önemli. Barkodlu ve güvenlik sertifikalı ürünler alınmalı. Fiyat, son kriter olmalı.”

Suya dayanıklı ürünlere dikkat

Uzman, özellikle suya dayanıklı kalem, boya ve mürekkeplerin içinde ftalat, formaldehit, ağır metal ve solvent bazlı kimyasallar bulunabileceğini hatırlatarak, “Çocukların sağlığı açısından su bazlı ve kolay silinebilir ürünler tercih edilmeli” dedi.

Kırtasiye alışverişinde güvenli seçim önerileri

Dr. Yendur, velilere şu önerilerde bulundu:

Ahşap kalemler tercih edilmeli.

FSC sertifikalı, çevre dostu defter ve kâğıtlar alınmalı.

Toksik içermeyen yapıştırıcılar seçilmeli.

Yuvarlatılmış uçlu makaslar kullanılmalı.

Nikel içermeyen ataç ve raptiyeler tercih edilmeli.

BPA ve plastik tehlikesi

Dr. Yendur, bazı plastik ürünlerde bulunan Bisphenol A (BPA) maddesinin östrojen benzeri bir hormon etkisi gösterdiğini belirterek, “BPA’nın kısa ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceği ve kanserojen etkiye sahip olduğu biliniyor” dedi.

Çanta seçimine dair öneriler

Ayrıca okul çantası seçimine de değinen Yendur, “Çanta, çocuğun vücut ağırlığının yüzde 10’unu geçmemeli. Omuz askıları yastıklı, ayarlanabilir ve kalın olmalı. Ağırlığın eşit dağılması için bölmeli modeller tercih edilmeli” diye konuştu.