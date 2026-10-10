Astronomi dünyası, evrenin karanlık geçmişine ışık tutan devasa bir enerji boşalmasını kayda geçirdi. İnsanlığın bugüne dek yerini kesin olarak saptayabildiği en uzak mesafeli gök olayı unvanını alan ve FRB 20240304B koduyla etiketlenen ışınım, araştırmacılara kozmik tarihin başlangıç safhalarını inceleme fırsatı sundu.

10,6 MİLYAR YILLIK UZAY SİNYALİ NEDİR VE NASIL TESPİT EDİLDİ?

Yalnızca birkaç milisaniye gibi göz açıp kapayıncaya kadar geçen sürede olağanüstü boyutta enerji yayan bu dalgalar, ilk olarak Güney Afrika Cumhuriyeti sınırlarındaki MeerKAT radyo teleskobu tarafından fark edildi. Sisteme entegre edilen özel MeerTRAP yazılımı, radyo dalgalarının uzay boşluğundaki yüklü partiküllere çarparak frekans bazında "dispersiyon" (gecikme) yaşamasını gerçek zamanlı olarak ölçtü. Gözlemlenen yüksek gecikme oranı, sinyalin tahmin edilenden çok daha derin bir uzay boşluğundan yola çıktığını kanıtladı.

JAMES WEBB TELESKOBU SİNYALİN GELDİĞİ GALAKSİYİ NASIL BULDU?

Gelen radyo dalgalarının rotası yeryüzündeki Keck gibi devasa yer teleskoplarıyla incelendiğinde başlangıçta hiçbir galaksiye rastlanamadı. Gözlemin yetersiz kalması üzerine devreye giren NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, sahip olduğu hassas kızılötesi kameralar sayesinde karanlık noktadaki sönük ve minik gökadasını fotoğraflamayı başardı. Yapılan ölçümlerde, ışığın dalga boyu analiz edilerek söz konusu galaksinin Güneş'ten sadece 10 milyon kat daha ağır bir kütleye sahip olduğu ortaya çıkarıldı. Samanyolu'na kıyasla oldukça cılız kalan bu yapının, yeni yıldız doğumlarının sık yaşandığı genç bir sistem olduğu saptandı.

GİZEMLİ RADYO PATLAMALARININ KAYNAĞI "MAGNETAR" OLABİLİR Mİ?

Araştırma ekibinde yer alan Sidney Üniversitesi uzmanlarından Laura Driessen, tespit edilen bu spesifik galaksi profilinin, radyo dalgalarının doğduğu ortamı deşifre etmek açısından kritik veriler sağladığını belirtiyor. Analizlere göre, helyum ve hidrojenden daha ağır elementlerin (metallerin) yok denecek kadar az olduğu bu genç sistemlerdeki patlamaların ardında "magnetar" adı verilen gök cisimlerinin yattığı düşünülüyor. Süpernova patlaması geçiren dev yıldızların çökmesiyle oluşan ve inanılmaz derecede güçlü manyetik alanlara sahip olan nötron yıldızları, saniyelik enerji boşalmalarının baş şüphelisi konumunda bulunuyor.

BİLİM DÜNYASI İÇİN BU KEŞİF NE ANLAMA GELİYOR?

Kısa süreli radyo dalgaları, galaksiler arası mesafeleri aşarken uzaydaki görünmez maddelere ve manyetik alanlara çarparak yapısal değişime uğruyor. Bu sayede yeryüzüne ulaşan sinyaller, milyarlarca ışık yılı uzaktaki boşlukların yapısını aydınlatan devasa birer "kozmik el feneri" görevi üstleniyor. Projenin önemini vurgulayan Sidney Üniversitesi'nden Manisha Caleb, durumu şu sözlerle özetledi:"Evrenin yalnızca yaklaşık 3 milyar yaşında olduğu dönemden gelen bir hızlı radyo patlaması yakaladık. Bu kısa radyo ışığı parlamasını kullanarak milyarlarca yıl boyunca içinden geçtiği madde hakkında bilgi edindik."

Meydana gelen son olay, evrenin toplam 13,8 milyar yıllık yaşının çok erken evrelerinde dahi bu tip devasa patlamaların var olduğunu kesin olarak ispatlamış oldu.