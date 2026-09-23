Son Mühür - Uşak Seramik, TRFUSAK92614 ISIN kodlu borçlanma aracının 23 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yapılması gereken itfa ve kupon ödemesi tutarını Merkezi Kayıt Kuruluşu hesaplarına aktardı. Şirketin gerekli fonu MKK hesaplarına transfer etmesiyle birlikte yatırımcılara yönelik ödeme süreci de devreye girmiş oldu.

Dün ödeme yapılamayınca temerrüde düşmüştü

Şirket, bir gün önce yapılması gereken ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getirememişti. Borsa İstanbul tarafından dün yapılan açıklamada, Uşak Seramik Sanayi A.Ş.'nin 22 Eylül 2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi için gerekli tutarı ilgili hesaplara aktaramadığı ve bu nedenle ödemenin gerçekleştirilemediği bildirilmişti.

Gerekli kaynağın zamanında sağlanamaması nedeniyle şirket temerrüde düşmüştü. Finansal piyasalarda temerrüt, borçlunun vadesi gelmiş borcunu belirlenen tarihte ödeyememesi veya üstlendiği mali yükümlülüğü zamanında yerine getirememesi anlamına geliyor. Yaşanan bu durum, piyasada yüksek faiz ortamında kısa vadeli özel sektör borçlanma araçlarının geri ödeme risklerini de yeniden gündeme taşıdı. Bugün MKK hesaplarına yapılan aktarımla birlikte söz konusu aksaklık giderilmiş oldu.

2026 yılındaki diğer ihraçlar

Uşak Seramik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kayıtlarında 2026 yılı içinde farklı finansman bonosu ihraçlarının bulunduğu görülüyor. Şirketin 10 milyon TL nominal değerli bir başka finansman bonosunda Temmuz ayındaki kupon ödemesinin başarıyla gerçekleştirildiği de daha önce KAP'a bildirilmişti.