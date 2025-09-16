Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından Geniş Aile dizisinde canlandırdığı “Cevahir” karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Ufuk Özkan, sağlık sorunları nedeniyle gündeme geldi. Kalp ritminde düşüş yaşayan Özkan, dün akşam saatlerinde yoğun bakıma alındı.

Kardeşinden sağlık durumu açıklaması

Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, iddialar üzerine yaptığı açıklamada abisinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. “Akşam saat 18.00 civarında kalp atışları yavaşladı, değerleri düştü.

Bunun üzerine yoğun bakıma alındı. Şu anda tüm değerleri kontrol altında tutuluyor. Yaklaşık 48 saatlik kritik bir takip süreci var. Eğer değerler normale dönerse ya servise çıkarılacak ya da taburcu edilecek” ifadelerini kullandı.

Karaciğer nakli süreci

Uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Özkan için nakil sürecinin aciliyet taşıdığı belirtildi. Umut Özkan, bu konuda yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı: “Konya’daki bir çekim sırasında tanıştığımız genç bir arkadaş gönüllü donör olmak istedi ve uyumlu çıktı. Ancak heyet, tüm samimi açıklamalara rağmen nakil için red kararı verdi.”

İntihar iddiaları yalanlandı

Dün bazı basın organlarında yer alan “intihar girişimi” iddialarını kesin bir dille reddeden Umut Özkan, “Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Sadece moral bozukluğu yaşadı. Nakil heyetinden çıkan ret kararı da psikolojisini olumsuz etkiledi. Fakat abim insanların sevgisiyle ayakta duran biri. Bu süreci de atlatacak” açıklamasında bulundu.

48 saatlik kritik bekleyiş

Doktorların verdiği bilgiye göre oyuncunun sağlık durumuyla ilgili belirsizlik, önümüzdeki 48 saat içinde netleşecek. Sevenleri ise sosyal medyada geçmiş olsun dileklerini ileterek oyuncuya destek vermeyi sürdürüyor.