Son Mühür- Gürcistan’da düşen askeri uçakta şehit olan 20 Türk askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait A400M tipi askeri kargo uçağıyla dün Ankara’ya getirildi. Tiflis’ten havalanan uçak, Ankara Mürted Hava Meydanı’na iniş yaptı.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi

Şehit askerlerin naaşları, tören birliğinin omuzlarında cenaze araçlarına taşındı. Araçlar daha sonra Adli Tıp Kurumu’na doğru hareket etti.

Güzergah boyunca trafik polisleri konvoyu asker selamıyla karşıladı. Vatandaşlar ise ellerinde Türk bayraklarıyla Adli Tıp Kurumu’nun önünde toplandı.

“Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları yükseldi

Cenaze araçları kuruma giriş yaparken kalabalık hep bir ağızdan “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Bazı polislerin ve vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Ankara’da ilk resmi tören başladı

Gürcistan’daki kazada şehit olan 20 asker için Ankara’da ilk tören düzenleniyor. Şehitler için Mürted Hava Meydanı Komutanlığı’nda askeri tören gerçekleştiriliyor.

Gürcistan’da yaşanan uçak kazasında şehit olan askerler için düzenlenen askeri törende duygu dolu anlar yaşandı.

Törene şehit aileleri, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Komutanın yaptığı konuşma, törene katılanları derinden etkiledi.

Komutan tek tek isimleri okudu

Törenin başında komutan, aziz şehitlerin isimlerini tek tek okuyarak haklarında bilgi verdi. Konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Aziz şehitlerimiz, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna verdiğimiz binlerce şehidimiz gibi bugün vatan toprağının bağrına emanet ediliyor.

Al bayrağımıza kanıyla ve canıyla rengini veren kahramanlarımız daima Türk milletinin kalbinde yaşayacak, onların hatıraları ve aziz ruhları daima bizlerle olacaktır.”

“Acınız hepimizin acısıdır”

Komutan, şehit ailelerinin acısına ortak olunduğuna vurgu yaparak şu sözleri dile getirdi: “Milletimizin baş tacı olan şehitlerimizin saygıdeğer eşleri, anneleri, babaları, evlatları ve yakınları; başınız ve başımız sağ olsun.

Acınız büyüktür, acınız hepimizin acısıdır. Onların aziz hatıralarını yaşatmanın bizler için bir görev ve namus borcu olduğunu bilincindeyiz.”

“Şehitlerimiz artık milletimizin evlatlarıdır”

Komutan, şehitlerin geride bıraktığı değerlere vurgu yaparak şu sözleri kullandı: “Asil ve tertemiz duygularla yetişen, vatanı koruma görevinin kutsallığıyla aşılanan şehitlerimiz artık milletimizin evlatları olmuştur. Sizler bir şehit yakını olarak bu ülkede daima onurlu, gururlu, başınız dik yaşayacaksınız.”

“Rahat uyuyunuz, mekanlarınız cennet olsun”

Komutan, törende bulunan şehit yakınlarını işaret ederek şehitlere seslendi: “Şu anda değerli eşleriniz, anne babalarınız, evlatlarınız, yakınlarınız, silah arkadaşlarınız ve bütün Türk milleti sizi uğurlamaya geldi. Rahat uyuyunuz. Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun.”

Dua sonrası şehitler memleketlerine uğurlandı

Konuşmanın ardından şehitler için dua okundu. Duanın bitimiyle birlikte şehitlerin naaşları, askeri tören eşliğinde memleketlerine uğurlandı. Törende hem hüzün hem de gurur bir arada yaşandı.

Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehit olan 20 askerin isimleri şöyle duyuruldu:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın