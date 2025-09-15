Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Tur heyecanı başlıyor. Fethiyespor, yarın deplasmanda Bursa temsilcisi Kestel Çilekspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı Ceyhun Elmas yönetecek

Müsabaka, Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde saat 15.00’te oynanacak ve karşılaşmayı hakem Ceyhun Elmas yönetecek.

Fethiye ekibi, ilk turda Söke 1970’i sahasında 2-0 mağlup ederek tur atlamıştı. Muğla temsilcisi, Bursa’dan da galibiyetle dönerek kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor.

İzmir Çoruhlu FK iç sahada sınav verecek

İzmir Çoruhlu FK ise kendi seyircisi önünde kupa mücadelesi verecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçta rakip, TFF 2. Lig temsilcisi Isparta 32 Spor olacak. Mücadeleyi hakem Levent Buğra Vartemel yönetecek.

Çoruhlu FK moralli geliyor

İzmir ekibi, Ziraat Türkiye Kupası 1’inci Tur’da İzmir derbisinde Bucaspor 1928’i deplasmanda 2-0 mağlup ederek adını 2’nci Tur’a yazdırmıştı.

Ayrıca, 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta oynadığı son maçta Eskişehirspor’u 1-0 yenerek moral depolayan Çoruhlu FK, bu kez kupada tur için sahaya çıkacak.

Kupada hedef: Tur atlama

Hem Fethiyespor hem de İzmir Çoruhlu FK, Türkiye Kupası’nda üst turlara adlarını yazdırarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor. İki ekip de hem ligde hem de kupada çıkışlarını sürdürmeyi hedefliyor.