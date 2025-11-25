Son Mühür- Türkiye'nin en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Tabipler Birliği'nin gündeminde de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vardı.

TTB'den yapılan açıklamada,

''Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, bütün alanlarda cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığının ortadan kaldırılması için mücadele etmekle mümkündür.'' hatırlatmasında bulunularak,

''Her kadının ve kız çocuğunun can güvenliğini, beden dokunulmazlığını, haklarını ve sağlığını korumakla yükümlüdür ve bu yükümlülük, devletin asli görevidir'' mesajı verildi.

Şiddetin her türlüsüne karşıyız...



Kadınların derin bir yoksulluk kıskacı içinde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada,

''Kadınları yoksullaştıran, güvensizleştiren ve aile içine hapsetmeyi hedefleyen; eşitsizlikleri derinleştiren politikalar, onları hem evde hem işte hem de kamusal alanda sistematik şiddet riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

TTB ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak şiddetin her türlüsüne karşı mücadelemizi sürdürüyor; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle çağrımızı bir kez daha yineliyoruz:

İstanbul Sözleşmesi tekrar hayata geçirilmelidir!

6284 sayılı kanun etkin şekilde uygulanmalıdır!

Kadınlar ve LGBTİ+’lar için sağlık hakkına erişimdeki eşitsizliklerle ve ayrımcılıkla mücadele edilmeli, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı sağlık politikaları derhal geliştirilmelidir'' çağrısında bulunuldu.