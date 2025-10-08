Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Japonya’daki Chiba Üniversitesi arasında 20 yıla yaklaşan iş birliği, bu yıl da yeni bir ortak çalışmayla taçlandı. Japon öğretim üyeleri Prof. Dr. Kaname Yanagisawa, Prof. Dr. Yuki Ito ve 16 öğrenci, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin davetlisi olarak İzmir’e geldi.

Kentin tarihi ve kültürel alanlarını gezen Japon konuklar, Efes Antik Kenti ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda incelemelerde bulundu. Ziyaretin ardından Türk ve Japon öğrenciler, İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda yer alan İzmir Resim Heykel Müzesi binasını, doğa dostu bir kütüphane olarak yeniden işlevlendiren projeler hazırladı.

Öğrenciler doğadan ilham aldı

Beş farklı ekip halinde bir hafta boyunca çalışan 32 öğrenci, İzmir’in sembolleri arasında yer alan palmiye ağacı ve begonvil çiçeği figürlerinden ilham aldı. Işığı ve doğayı merkeze alan sürdürülebilir tasarımlar, estetik dokusuyla beğeni topladı. Öğrencilerin hazırladığı projeler, Antalya’da düzenlenecek uluslararası bir konferansta akademisyenlerin ve tasarım profesyonellerinin beğenisine sunulacak.

“Farklı kültürler uyum içinde çalıştı”

Projenin koordinatörü, İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Hasırcı, Türk ve Japon öğrencilerin uyum içinde çalışarak başarılı tasarımlara imza attığını belirtti: “Japonya’daki Chiba Üniversitesi ile dostluğumuz 2004 yılında başladı. 2006’dan bu yana bu iş birliğini resmiyete dökerek öğrenci değişim programları başlattık. O günden bu yana birçok öğrencimiz Japonya’da eğitim aldı, staj yaptı. Japon öğrenciler de defalarca üniversitemizi ziyaret etti. Bu projeler, öğrencilerimize hem kültürler arası etkileşim hem de uluslararası bir vizyon kazandırdı.”

“Kısa sürede profesyonel çalışmalar ortaya çıktı”

Prof. Dr. Hasırcı, İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nın tarihi yapısının öğrenciler için ilham verici bir çalışma alanı oluşturduğunu söyledi: “Resim Heykel Müzesi binası, hem tarihi hem de kültürel açıdan çok değerli bir yapı. Öğrencilerimizden bu alanı yeniden düşünmelerini istedik. 16 Türk ve 16 Japon öğrenciden oluşan gruplar, önce mekanı analiz etti, ardından yaratıcı fikirlerle çevreci tasarımlar geliştirdi. Ortaya çıkan projeler profesyonel nitelikteydi. Çalışmayı bir sertifika töreniyle tamamladık ancak öğrenciler arasında kurulan dostluklar kalıcı olacak.”

“Birlikte ürettik, birlikte öğrendik”

Projede emeği geçen tüm akademik ekibe teşekkür eden Prof. Dr. Hasırcı, “Bu etkinlikte dekanımız Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, dekan yardımcılarımız Doç. Dr. Onur Mengi ve Dr. Öğretim Üyesi Ali Aslankan, bölüm başkanımız Doç. Dr. Emre Ergül, araştırma görevlilerimiz Yasemin Albayrak Kutlay ve Elif Gündoğdu, Dr. Öğretim Üyesi İdil Bakır Küçükkaya ile sekreterimiz İpek Uyarer büyük emek verdi. Ayrıca İzmir Kültür Sanat Fabrikası Müdürü Cengiz Topal, Müdür Yardımcısı Elif Erginer ve İzmir Resim Heykel Müzesi Müdürü Ayşe Füruzan Caman’a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.