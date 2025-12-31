Son Mühür- Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, 2026 yılına girilirken yaptığı açıklamada, 2025 yılının yerel yönetim emekçileri açısından emeğin karşılığının alınamadığı, özlük haklarının iyileştirilmediği ve memur zamlarıyla yoksulluğun kalıcı hale getirildiği bir yıl olarak geride kaldığını söyledi.

Yerel yönetimlerde görev yapan zabıta, itfaiye, mühendis, teknik personel ve tüm memurların ağır çalışma koşullarına rağmen kent yaşamını ayakta tuttuğunu belirten Erdağ, kamu kaynaklarının kullanımındaki adaletsizliğe dikkat çekti.

“2025’te memur zammı emeği korumadı”

Erdağ, 2025 yılında açıklanan memur zamlarının gerçek enflasyonun gerisinde kaldığını vurgulayarak, “Emekçiler daha fazla çalıştı ama alım gücü her geçen gün düştü. Memur zamları geçim sıkıntısını ortadan kaldırmadığı gibi yoksulluğu kalıcı hale getirdi” dedi.

“Saraylara israf, emekçiye tasarruf dayatıldı”

Kamu bütçesindeki tercihlere işaret eden Erdağ, “Saraylara, lükse ve temsil harcamalarına sınırsız kaynak ayrılırken, söz konusu emekçilerin maaşı ve özlük hakları olunca ‘tasarruf’ gerekçesi öne sürüldü. Bu adaletsizliği kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.



Özlük hakları 2025’te de iyileştirilmedi.

Görevde yükselme, kadro güvencesi, ek ödemeler ve sosyal haklara ilişkin taleplerin 2025 boyunca karşılıksız kaldığını belirten Erdağ, eşit işe eşit ücret ilkesinin yine hayata geçirilmediğini söyledi.

Yeni yıl mesajı: “2026 emeğin yılı olsun”

Açıklamasının sonunda yeni yıl mesajı da paylaşan Erdağ, şu ifadelere yer verdi:

“2025 yılı, yerel yönetim emekçileri için zor bir yıl oldu. Buna rağmen zabıtasıyla, itfaiyecisiyle, mühendisiyle, büro emekçisiyle tüm arkadaşlarımız kamu hizmetini aksatmadan sürdürdü. Bu onurlu emeğin önünde saygıyla eğiliyorum.

2026 yılının; emeğin değersizleştirilmediği, memur zamlarının yoksulluğu değil refahı konuştuğu, özlük haklarının iyileştirildiği, saraylara değil emekçiye bütçe ayrılan bir yıl olmasını diliyorum. Dayanışmayı büyüttüğümüz, örgütlü mücadelemizi güçlendirdiğimiz bir yeni yıl olsun. Tüm yerel yönetim emekçilerinin ve ailelerinin yeni yılını kutluyor; sağlık, umut ve mücadele dolu bir 2026 diliyorum.”