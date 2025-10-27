Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde dün sabah saatlerinde fenalaşan Tuğgeneral Selami Akşit’in kalp krizi geçirdiği belirlenmişti.

53 yaşındaki Akşit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Vefat haberi, Jandarma Genel Komutanlığı camiasında ve görev yaptığı birimlerde derin üzüntü yarattı.

Cenaze töreni memleketi Ereğli’de düzenlendi

Tuğgeneral Akşit’in naaşı, ölümünün ardından memleketi Konya’nın Ereğli ilçesine getirildi. Bugün ikindi namazının ardından Ereğli Ulu Cami önünde askeri tören düzenlendi. Törende ailesi, yakınları ve silah arkadaşları büyük bir hüzün yaşadı.

Üst düzey katılım

Cenaze törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Konya Valisi İbrahim Akın, kent protokolü, askeri erkan, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşit’in cenazesi, Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Abitter Dede Mezarlığı’nda defnedildi.

İki çocuk babasıydı

Görevi boyunca birçok önemli operasyona imza atan Tuğgeneral Selami Akşit’in evli ve iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.