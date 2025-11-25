ABD Başkanı Donald Trump, her yıl geleneksel olarak Beyaz Saray’da düzenlenen Şükran Günü öncesi hindi affı töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Trump, bu yılki törende affedilen hindilerin isimlerini duyurdu ve ABD’nin enerji, yapay zeka, otomotiv gibi alanlardaki büyük ilerlemelere dikkat çekti.

Affedilen hindilerin ağırlığı ve isimleri

Beyaz Saray Gül Bahçesi'nde gerçekleştirilen törende, Trump affedilen hindilerin isimlerini "Gobble" ve "Waddle" olarak açıkladı. Her biri 50 pound (yaklaşık 22 kg) ağırlığında olan bu hindilerin, şimdiye kadar bir Amerikan başkanına hediye edilen en büyük hindiler olduğu belirtildi. Bu geleneksel tören, her yıl Şükran Günü öncesinde Beyaz Saray’da gerçekleşiyor.

Trump’tan ekonomi ve enerji alanında övgüler

Trump, konuşmasında ABD’nin enerji yatırımlarında, yapay zeka alanında ve otomotiv sektöründe dev adımlar attığını vurguladı. ABD'nin geçtiğimiz yıl bir "ölü ülke" olarak tanımlandığını belirten Trump, Suudi Arabistan Kralı'nın kendisine, "Bir yıl önce ABD ölü bir ülkeydi, şimdi ise dünyanın en çok ilgi gören ülkesi oldunuz" dediğini aktardı. Trump, Amerika'nın ekonomik büyümesinin hızla ilerlediğini ve 18 trilyon dolar yatırımın ülkeye geldiğini ifade etti.

Trump: “Amerika’yı yeniden uygun fiyatlı hale getiriyoruz”

Başkan Trump, ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamalarda, daha fazla insanın çalışmaya başladığını, daha fazla kişinin ibadet ettiğini ve kiliselerin geri geldiğini söyledi. "Din Amerika’ya geri dönüyor ve bu Şükran Günü’nde Amerika’yı yeniden uygun fiyatlı kılmak için büyük ilerleme kaydediyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, fiyat düşüşlerinin gözlemlendiğini ve Amerikan halkının daha uygun maliyetlerle yaşamaya başladığını belirtti.

Trump’tan savaş ve güvenlik vurgusu: “Son savaşımızı bitiriyoruz”

Trump, konuşmasında ABD'nin tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük vergi indirimleri, harcama kesintileri ve düzenleme iptallerine dikkat çekti. Güney sınırlarının güvenli olduğunu ve sekiz savaşı sona erdirdiğini belirten Trump, "Son savaşı bitirmek üzereyiz" dedi. Trump, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa da değinerek, son bir ayda 25 bin askerin hayatını kaybettiğini, ancak bu savaşın çözümüne oldukça yaklaştıklarını söyledi.

Trump, bu savaşın çözülmesinin beklenenden daha uzun sürdüğünü ancak eninde sonunda bir anlaşmaya varacaklarını ve bu savaşın daha hızlı çözülmesini beklediğini ifade etti.