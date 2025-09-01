TRAFO İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR





İTM.3.4 – 400 /154 / 33 kV Bornova GIS TM'de Yedek Fider Tevsiatı Tesis İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1296039

1- İdarenin 1.1. Adı : TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : ÜNİVERSİTE CAD.NO:57 BORNOVA/İZMİR BORNOVA/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02324771300 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 15.09.2025 - 14:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova - İZMİR. Adresindeki 5 nolu Ofis Binasında bulunan Toplantı Salonu



3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : İTM.3.4 – 400 /154 / 33 kV Bornova GIS TM'de Yedek Fider Tevsiatı Tesis İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1 A det İTM.3.4 – 400 /154 / 33 kV Bornova GIS TM'de Yedek Fider Tevsiatı Tesis İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bornova GIS TM 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.



4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşler için 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplarına Dair Tebliğ’de yer alan D/III Grubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:56

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:44

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 37 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

Grup Adı : İ Rumuzlu İnşaat Pozları

Kısım Adı : İTM.3.4 – 400 /154 / 33 kV Bornova GIS TM'de Yedek Fider Tevsiatı Tesis İşi

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı 2 Gerilim Trafosu Temeli Yapılması Çelik Konstrüksiyon İmalatı Çelik Konstrüksiyon Montajı 2,72% 3,73% 3



Grup Adı : E.5, E.6, E.7, E.8, E.9

Kısım Adı : İTM.3.4 – 400 /154 / 33 kV Bornova GIS TM'de Yedek Fider Tevsiatı Tesis İşi

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Mesnet İzolatörü (420 kV, C8-1550, harici) Montajı Zincir İzolatör Grubu (420 kV'lik takım (sis tipi) (Cam veya Porselen)) Temini , 26 lık V TİPİ, ASKI TAKIMI Zincir İzolatör Grubu (420 kV'lik takım (sis tipi) (Cam veya Porselen)) Montajı , 26 lık V TİPİ, ASKI TAKIMI Gergi ve Askı takımı Hırdavatı (420 kV'lik takım) Temini , V tipi Gergi ve Askı takımı Hırdavatı (420 kV'lik takım) Montajı, V tipi 5,19% 7,15% 5



Grup Adı : E.13, E.14

Kısım Adı : İTM.3.4 – 400 /154 / 33 kV Bornova GIS TM'de Yedek Fider Tevsiatı Tesis İşi

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Topraklama İletkeni (120 mm² örgülü bakır iletken) Temini Topraklama İletkeni (120 mm² örgülü bakır iletken) Montajı 0,7% 1,07% 2



Grup Adı : E.24, E.25, E.26

Kısım Adı : İTM.3.4 – 400 /154 / 33 kV Bornova GIS TM'de Yedek Fider Tevsiatı Tesis İşi

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı "Koruma ve Otomasyon Sistemine Adaptasyon ve Testler Mevcut SCADA Sistemine Adaptasyon (Yeni fiderin ve yerleri değişen fiderlerin Mevcut IES-61850 TM Otomasyon Sistemine Adaptasyonu, Mevcut Kesici Arıza ve Bara Koruma Sistemine adaptasyon ve fiderlerin dereye alınması) " Kumanda ve Röle Panosu (KRP) (400kV, Mevcut Panoya İşlenecek) Temini [Mesafe Koruma Rölesi (1 adet), Kilitlemesiz Hızlı Açtırma Rölesi (3 adet), Anonsiyatör (4 adet) ve varsa eksik malzemelerin temini] Kumanda ve Röle Panosu (KRP) (400kV, Mevcut Panoya İşlenecek) Montajı [Mesafe Koruma Rölesi (1 adet), Kilitlemesiz Hızlı Açtırma Rölesi (3 adet), Anonsiyatör (4 adet) ve varsa eksik malzemelerin montajı] 54% 68% 27



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 4 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı B-2 Sicil Puanı (SP) (3+1 PUAN) B-2.1 Sicil Puanı 1 (SP1) (3 PUAN) Bu puan Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) teklif sahibinin yükleniminde, ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının, işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak hesaplanacaktır. (Bu puan hesaplanırken, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun"nun 32.maddesine göre başvuruda bulunulup süre uzatımı çalışmaları sonuçlandırılmayan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.) S: Her bir sözleşmenin süre uzatımı verilmiş yapım süresi, G: Her bir sözleşmede gecikme cezası kesilen gün sayısı, Y: Gecikme Yüzdesi S toplam = S1+S2+S3+.....+SN G toplam = G1+G2+G3+.....+GN Y= (G toplam / S toplam )*100 Gecikme Yüzdesi Puan ? 1 3 1 < Y ? 2 2,8 2 < Y ? 3 2,6 3 < Y ? 4 2,4 4 < Y ? 5 2,2 5 < Y ? 6 2 6 < Y ? 7 1,8 7 < Y ? 8 1,6 8 < Y ? 9 1,4 9 < Y ? 10 1,2 Gecikme Yüzdesi Puan 10 < Y ? 15 1 15 < Y ? 20 0,9 20 < Y ? 25 0,8 25 < Y ? 30 0,7 30 < Y ? 35 0,6 35 < Y ? 40 0,5 40 < Y ? 45 0,4 45 < Y ? 50 0,3 50 < Y ? 60 0,25 60 < Y ? 70 0,2 Gecikme Yüzdesi Puan 70 < Y ? 85 0,15 85 < Y ? 90 0,1 90 < Y ? 100 0,05 100 < Y 0 Hesap sonucu bulunan Gecikme Yüzdesi (Y) değeri, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) tekil olarak istekli olması durumunda, geçmişte iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak yürütülen işteki (ortaklık yapısına bakılmaksızın), toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamı da bu değerlendirmeye dahil edilecektir. B-2.2 Sicil Puanı 2 (SP 2) (1 PUAN) İsteklinin, Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihi itibari ile geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 5 yıl içinde devir ettiği veya son 2 yıl içerisinde ölümlü iş kazası yaşanan yapım işleri üzerinden puanlama yapılacaktır. (Bu puanın hesaplanmasında, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun" nun 32.maddesine göre fesih veya devir yapılan yapım işleri ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar?a göre fesih edilip tasfiye edilen yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.) İsteklinin fesih veya devir edilen işi veya ölümlü iş kazası yaşanmış bir işi varsa 0 puan, İsteklinin fesih veya devir edilen işi veya ölümlü iş kazası yaşanmış bir işi yoksa 1 puan, olarak hesaplanır. Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) Teşekkülümüz Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan, ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 5 yıl içinde devir ettiği iş olması veya son 2 yıl içerisinde ölümlü iş kazası yaşanan bir işi olması durumunda da bu durum değerlendirmeye dahil edilecektir. 4



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı B-3 Kapasite Durum Puanı (KDP) (3 PUAN) Bu puanın uygulanmasında, Teşekkülümüz Merkez Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan iletim tesisi yapım işlerinde (TM, Kablo veya EİH Tesis İşi) teklif sahibinin yükleniminde bulunan yapım işi sayısı baz alınacaktır. İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle devam eden yani geçici kabulü yapılmamış yapım işi sayısı belirlenecek ve aşağıdaki tabloya (Puanlama Tablosu) göre değerlendirilerek puan verilecektir. Puanlama Tablosu 0-3 adet yapım işi 3,0 puan 4-6 adet yapım işi 2,5 puan 7-9 adet yapım işi 2,0 puan 10-12 adet yapım işi 1,5 puan 13-15 adet yapım işi 1,0 puan 16 ve daha fazla yapım işi 0 puan Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) tekil olarak istekli olması durumunda, isteklinin geçmişte iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak, Teşekkülümüz Merkez Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan iletim tesisi yapım işlerinde (TM, Kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunan ve ihale ilan tarihi itibariyle geçici kabulü yapılmamış yani devam eden işlerinin sayısı da bu değerlendirmeye dahil edilecek olup ortak olduğu her yapım işi, ortaklık oranına bakılmaksızın 1 (bir) adet iş olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme yapılırken idare kayıtları esas alınacaktır. B-4 Fiyat Dışı Unsur Puanı; Kalite ve Teknik Nitelik Puanı, Sicil Puanı ve Kapasite Durum Puanı toplamıdır. FDUP = KTNP + SP + KDP SP = SP1 + SP2 C-Toplam Puan (TOP) Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır. TOP = TP + FDUP Ortak girişimlerde; İstekli İş Ortaklığı ise iş ortaklığının puanı; her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. İstekli Konsorsiyum ise konsorsiyumun puanı; her bir ortağının hesaplanan puanlarının, konsorsiyum ortağının teklif bedelinin konsorsiyumun toplam teklif bedeline oranı ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. 35.1.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. 3







6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.