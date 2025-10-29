TORBALI BELEDİYESİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ / TİCARİ ALAN LİSTESİ

1. Ertuğrul 298 18 605,50 Ertuğrul Mahallesi Sadık İleri Bulvarı No.:31/1 Torbalı / İZMİR 605,50 m² (Kapalı Alan:152,12 m², Açık Alan: 453,38 m² ) Kafe ve Açık Alanları İşgalli 100.000,00.₺.+KDV - 108.000,00. ₺. 10.000,00. ₺. 3 (Üç) Yıl 7.11.2025 10:00

Yukarıdaki tabloda niteliği ve Kiraya verilme amacı ile tahmini kira bedeli belirtilen kiralanacak ticari alanın; 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" ile 07/11/2025 Cuma günü ve yine yukarıda yazılı saatte, Torbalı Belediyesi hizmet binasının 1. Katında bulunan Encümen Toplantı Salonunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhalelere Katılacaklar :

Gerçek Kişi ise ;

a) Kanuni İkametgah Belgesi,

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

c) Geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu,

d) Türkiye'de tebligat adresi,

e) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair İdarece verilecek olan belge,

f) İstekli adına vekaleten ihaleye katılan ve teklifte bulunacak kimsenin vekil olduğuna dair vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Gerçek ,tüzel ve ortak girişim kişilerin ihale tarihinden geriye dönük 5 (beş) yıl süreyle lokanta,restoran, kafe ve kafeterya işletmeciliği yaptığına dair ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından aldığı belge,

Tüzel Kişi ise ;

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri / imza beyannamesi,

b) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi,

c) Oda kayıt belgesi,

d) Tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış yetki belgesi,

e) Geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu,

f) Türkiye'de tebligat adresi,

g) Belediyemize kiralama ihalesine katılırken vadesi geçmiş borcu olmadığına dair İdarece verilecek olan belge,

h) İstekli adına vekaleten ihaleye katılan ve teklifte bulunacak kimsenin vekil olduğuna dair vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

vermesi/ibraz etmesi gerekmektedir.

İhalelere Katılabilmek için Gerekli Olan Ayrıca Şartlar :

1) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

2) İhalelere katılmak isteyenlerin 06/11/2025 Perşembe günü saat 16:30’a kadar gerekli belgeleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

3) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup kiralamada ihale öncesi düzenlenen taşınmaz kira şartnamesi hükümleri geçerlidir.

4) Taşınmaz Kira Şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebileceği gibi ihaleye teklif vermek isteyen isteklilerin şartnameyi almak için; taşınmaza ait şartname bedelini Blediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırdıklarına dair alındı makbuzunu teslim etmeleri gerekmektedir.Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır.