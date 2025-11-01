İ L A N

Torbalı 2. Asliye Ceza Mahkemesi

EsasNo : 2023/967

Karar No: 2025/334

Hamden ve Fatıma oğlu 01/12/1996 Halep doğumlu Mahmud El SALİH hakkında mahkememizin 2023/967 Esas – 2025/334 Karar sayılı davasının yapılan yargılaması sonunda;

Nitelikli Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK.53 md.uyarınca hak yoksunluğuna karar verilmiştir.

Sanığın tespit edilen adreslerine çıkarılan, karara havi tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması yapıldığı, adresin saptanamadığı, İl Göç idaresi ile yapılan yazışmalar neticesinde sanığın Suriye'ye döndüğünün bildirildiği, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne yazılan kararın tebliğine yönelik yazıya bila ikmal cevap verildiği anlaşılmış olmaklakararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Kararın tebliğ tarihinden başlayarak 2 hafta içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile ya da sözlü olarak başvurulup İstinaf başvurusunun tutanağa geçirilerek yasa yollarına müracaat etme hakkı bulunduğu ve ilgili mercilerce değerlendirileceği, İlanen duyurulur.