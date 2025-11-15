İHALE İLANI

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

21.000 TON HUBUBAT TAŞIMA

1- TMO İzmir Başmüdürlüğümüz Alsancak limanı ve Işıklar Ek tesisleri depolarından Afyonkarahisar Başmüdürlüğüne 6.000 Ton (Dört İşyerine) ve Denizli Başmüdürlüğüne (Beş İşyerine) 15.000 Ton olmak üzere toplam 21.000 Ton yemlik arpanın taşıma yapılabilmesi temini için, TMO 4734 sayılı KİK Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 24. maddesi Kapalı zarf ile teklif alma usulüne göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde icra edilmek üzere ihaleye çıkılmıştır.

2-İhaleyi yapacak olan İdarenin;

Unvanı : T.M.O. İZMİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Adresi : UMURBEY MAH. LİMAN CAD.No: 5 KONAK/ İZMİR

Telefon No. : 0 232 464 79 51

Faks No. : 0 232 464 79 52

3- İhale Konusu Hizmetin ;

Niteliği,türü ve miktarı : Karayolu 21.000 ton hububat (yemlik arpa) taşıma işi Hizmetin yapılacağı yer: TMO İzmir Başmüdürlüğü Merkez Depolarından Denizli Başmüdürlüğüne 15.000 Ton ve Afyonkarahisar Başmüdürlüğü Depolarına 6.000 Ton olmak üzere toplam 21.000 Ton hububatın taşıma işi İşin Süresi : Taşıma yapılan iş yerlerin göre 4 ile 15 Gün arasında değişmektedir. Taşıma Mesafesi : Söz konusu taşıma mesafeleri ile ilgili detaylı bilgi İzmir Başmüdürlüğünden alabilir.

4- İhalenin ;

a)-Yapılacağı Yer : T.M.O. İzmir Başmüdürlüğü ihale salonu

b)- Tarih ve Saati : 20.11.2025 Perşembe günü saat 11:00 ihale yapılacaktır.

c)- İrtibat telefon No : 0 232 464 79 51/5206-5254-5239

d) -IKN NO :2025/2031374

Geçici teminat tutarı: İstekliler teklif ettikleri bedelin miktarla çarpımı sonucu bulunan meblağın % 3’den az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektuplarına şartname örneğindeki gibi ihalenin adı veya İKN yazılacaktır. Geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu sürenin, ihale tarihinden itibaren en az altmış (60) gün fazla olması gerekir. İstekliler tarafından verilen geçici teminatta, işyeri adı ve ihale konusu yazılacaktır.

Bu işe ait ihale dokümanı (Şartname ve Sözleşme taslağı) işyerimiz Ticaret Servisinden 750,00TL(KDV dahil) karşılığı temin edilebilecektir. İhale ile ilgili detaylar www.tmo.gov.tr web sayfasında ihale ilanlar bölümünde mevcuttur.

Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. Geçici ihale onaylandığı takdirde kesinleşir. İhale onaylanmadığı takdirde geçici ihale sahibi bundan ötürü zarar ziyan mahrumiyet gibi hangi ad altında olursa olsun Ofisten hiçbir istekte bulunamaz.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

İZMİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ