Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu’nun çağrısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamı, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Üstgeçidi altında toplanan Tireliler, buradan Tire Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde yürüyüşe geçti.
Yürüyüşe Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte, ilçede faaliyet gösteren STK’lar ve binlerce vatandaş katıldı.
Saat 19.23’te başlayan yürüyüşte, vatandaşlar ellerinde bayraklarla İstasyon Caddesi boyunca yürüdüler. Okulların bando takımlarının da katıldığı kortejde, marşlar ve sloganlar atanlara, vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden katıldılar.
Kimisi bisikletiyle, kimisi motosikletiyle katıldı korteje. İstasyon Caddesi boyunca ilerleyen kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.
Burada konuşma yapan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, fener alayı yürüyüşüne katılan herkese teşekkür ederek bayramlarını kutladı. Meydana toplanan kalabalık, Tire Belediye Bandosu’nun verdiği konserle coştular.
Ardından Tire Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun dans gösterisi ise büyük beğeni topladı. Cumhuriyet coşkusu gece boyu Tire caddelerinde ve meydanlarında yankılandı.