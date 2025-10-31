Tire’de Cumhuriyet coşkusu fener alayı ile zirveye çıktı Tire Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel fener alayı yürüyüşüne binlerce Tireli katıldı. Caddeyi ve meydanı ellerinde bayraklar, dillerinde marşlarla dolduran vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıdı.