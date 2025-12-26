TEBLİGATNAME
Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü denetimindeki A3500055 No’lu Bumerang Antrepo A Tipi Genel Antrepomuzda bulunan aşağıda Firma İsmi, Antrepo Beyanname numara ve tarihleri belirtilen eşyalar için uzun süredir alıcısı tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı görülmüştür. İlanımızın yayınlanmasından itibaren 30 gün içerisinde eşyaların sahiplerince veya yasal mirasçılarınca Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda eşyaların Gümrük Kanunu 177. Madde hükmünce tasfiye işlemlerine tabi tutulacağı ilanen tebliğ olunur.
|
GİRİŞ TARİHİ
|
ANT. BEY. NO
|
ANT. TARİHİ
|
KAP
|
BRÜT KG.
|
FİRMA ADI
|
22/07/2024
|
24350300AN00048466
|
22/07/2024
|
8
|
169,28
|
ARN KİMYA A.Ş.
|
07/12/2022
|
22350300AN00076679
|
07/12/2022
|
1
|
128,00
|
CASPIAN PRO AMBALAJ
|
21/06/2024
|
24350300AN00041022
|
21/06/2024
|
8
|
169,28
|
ATM TEDARİK GIDA TUR. İNŞ. PROJE E-TİCARET SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.